NAJVEĆE PRITISKE OČEKUJEM U JANUARU I FEBRUARU: Vučić - Moraju da reše pitanje Kosova pre nego krenu u razgovore oko Ukrajine

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da najjače pritiske po pitanju Kosova i Metohije očekuje u januaru i februaru, jer kako je istakao, tada će biti pik kampanje oko Evropskih parlamentarnih izbora.

Foto: Printskrin/TV Prva

- Jer onda će i svaki od ovih koji mrzi Srbiju od Šidara do Grošelja, da se nađe pametan, da nam soli pamet o Srbiji, ruska gubernija, kolonija, izbori ovakvi, nema demokratije, nema ovoga. Pošto valjda misle da će tako da dobiju neki albanski glas više ili ne znam već šta, jer to su sve inače ljudi koji ne podržavaju samo nezavisno Kosovo, već su izraziti albanski lobisti. Samo to ljudi u Srbiji treba da znaju. Ti koji su na strani jedne liste, Srbije protiv nasilja i kritikuju vlast u Beogradu, 95% njih su izraziti albanski lobisti. Od Šidara do Viole fon Kramon - rekao je on za TV Prva.

Vučić je još jednom napomenuo da očekuje pritiske najviše u januaru i februaru, ali da odgovor ostaje isti evropskim zvaničnicima i da ne može da se tumači i "ovako i onako".

On je dodao da je sa druge strane naš interes Otvoreni Balkan.

- Naš interes je da bude sloboda kretanja, a sloboda kretanja podrazumeva i promet svojim vozilima da više zarađujemo, da imamo bolju ekonomiju, i da pokažemo - rekao je on. On je dodao da ta odluka ne može da našteti srpskim interesima. "

- Naprotiv, mislim da će ta odluka da donese koristi srpskom narodu i mislim da će Srbiji u celosti da donese koristi. Postoje stvari o kojima ja ne mogu javno da govorim. To je sve što mogu sada da kažem. Jednog dana ću moći mnogo više da govorim, ali i ovo je ostalo u službenim beleškama i ko je kako i na koji način i čime pretio Srbiji i šta su bili odgovori. I dobili su veoma jasne odgovore za ono što ih najviše zanima. A to su Ujedinjene nacije, specijalizovane agencije, organizacije, institucije Ujedinjenih nacija. I to očekujete, taj pritisak u narednih mesec dana, januar i februar - rekao je on.

Kako je Vučić rekao gostujući na TV Prva da pitanje Kosova mora da se reši pre nego što počnu razgovori oko Ukrajine, jer kako je naveo, Putin će moći u nekom trenutku da kaže - kako ne priznajete, a napravili ste kosovski presedan.

- Njegov je interes Rusije. On traži nešto za šta može da se uhvati, kako će da objasni to - upao sam i zauzeo sam Krim, zauzeo sam Donbas, zauzeo sam Zaporožje, istorijsko pravo i ne znam šta sve, to ne ide u savremenom svetu, mora se naći pravni presedan. On se borio za svoju zemlju - dodao je Vučić.

Vučić je prokomentarisao da smo se upirali oko manje važnih stvari kao što su, između ostalog, tablice i dodao da je taj sporazum potpisan još 2011. godine i da 99 odsto Srba ima upravo te tablice.