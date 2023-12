POLICAJAC VLADIMIR ZA "NOVOSTI" IZ BOLNIČKE POSTELJE: Udarali su me metalnom šipkom dok sam branio Skupštinu grada (VIDEO)

TOKOM nereda ispred Skupštine grada Beograda, dok sam bio na zadatku odbijanja napada na Skupštinu, dobio sam udarac metalnim predmetom po ruci. Povreda je malo ozbiljnija, ali je doktorka sanirala. Polomljen mi je srednji prst i bio je u pitanju otvoreni prelom. Sada mi je prst fiksiran, stavljene su šipke da ga drže, pošto mi je oštećena i tetiva.

Foto: Novosti

Ovo je za "Novosti" iz bolničkog kreveta u Urgentnom centru danas ispričao povređeni policajac Vladimir Janković. On je komandir čete policijske brigade, koja je branila da nasilnici izborne liste "Srbija protiv nasilja", koji su protestvovali zbog izbornih rezultata od 17. decembra, a kojima je opozicija izgubila mogućnost da dođe na vlast, upadnu u Stari dvor.

On nam kaže da je osim njega te večeri povređen i njegov zamenik i još nekoliko kolega. Naglašava da je 20 godina policajac i da do nedelje uveče, nije bio u sličnoj situaciji.

- Ruka mi je još malo pod dejstvom anestezije, ali dobro mi je. Doktorka je dala sve od sebe prilikom operacije i kaže mi da će biti dobro. Gips ću nositi minimum dva meseca, a onda treba da se izvade te šipke, koje drže stabilnost prsta, pa ćemo videti kako se odvija oporavak i šta dalje - kaže nam povređeni policajac Janković.

Foto Tanjug

On navodi da ih je dok su stojali na vratima Skupštine grad Beograda konstantno napadala jedna osoba sa metalnom šipkom, ali i onim drvenim barjakom.

- On je bio jedna jedina osoba, koja je od početka bila agresivna i napadala nas. U jednom trenutku napalo nas je njih više i pretpostavljam da je jedan nosio aluminijumsku šipku od onog otirača ispred gradske zgrade, koja je vrlo oštra i njom me je jako udario i isekao. Zadržao sam se na tom mestu i svom zadatku, dok nije došao neko da me zameni, pa sam se posle povukao - ispričao nam je kako je povređen Janković.

AP Photo/Darko Vojinovic

Njega je danas pre podne operisala klinički asistent, ortoped i mikrohirurg doktorka Suzana Milutinović. Operacija je trajala oko sat vremena, a Jankoviću je data regionalna anestezija.

Povređeni policajac inače ima suprugu i dvoje maloletne dece. Kako nam kaže malo su zabrinuti, ali supruga zna da je to sastavni deo posla, pošto je i ona policajac.

DANICA UZ POVREĐENE POLICAJCE





DVOJICU najteže povređenih policajaca, u pratnji direktora UKC Srbije Milike Ašanina, danas je obišla ministarka zdravlja Danica Grujičić. Ona je saopštila da je jednom od policajaca operisana šaka, dok je drugi upućen na medicinsko ispitivanje i njegovo stanje će biti praćeno zbog eventualnih zdravstvenih posledica, koje mogu nastati usled nanetih povreda. Oba policajca su van životne opasnosti.

GAŠIĆ:JURIŠALI NA VAS SA MRŽNjOM

MINISTAR unutrašnjih poslova Bratislav Gašić obišao je tokom noći u Urgentnom centru sedmoricu policajaca, koji su povređeni tokom pokušaja učesnika protesta, koje predvodi lista Srbija protiv nasilja, da nasilno uđu u zgradu Skupštine grada Beograda.

- Ministar im se tom prilikom zahvalio na istrajnosti, strpljenju i profesionalizmu kojim čuvaju mir i bezbednost građana i štite zakone Republike Srbije - saopšteno je iz MUP-a. - Mnogi ne bi trpeli ono što ste vi podneli kako bi odbranili pokušaj nasilnog upada u zgradu gradske Skupštine. Mržnja kojom su jurišali ka vama je nezamisliva, a napadi na policajce koji štite zakone Republike Srbije su nedopustivi. Vi ste nečija braća, sinovi, očevi, a to niko od onih koji propagiraju nasilje ne uzima u obzir.

Opširnije čitajte u sutrašnjem štampanom izdanju "Večernjih novosti"!