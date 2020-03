Novosti Online/M.S. | 12. mart 2020. 23:18 | Komentara: 0

Na hiljade Beranaca učestvovalo je, i ovog četvrtka, u litiji od hrama Svetog Simeona Mirotočivog do manastira Đurđevi Stupovi, gde je održan Moleban za očuvanje svetinja Božijih.Sabranom vernom narodu obratio se jerej Miloš Cicmil, paroh beranski, podsetivši na reči Hristove: Gde su dvoje ili troje sabrani u ime moje, tamo sam i ja među njima.„Mi se sabiramo svih ovih dana zbog našeg Hrista Spasa, Sina Božjeg, naše Svetinje nad svetima. Ove naše sveštene litije čuvaju ime Božije u našoj Crnoj Gori, koje naša bezumna braća pokušavaju bezusešno da utru pod izgovorima da je u 21. veku apsurdno dati prostora Bogu, jednoj veri, jednoj Crkvi. To su po njima pojmovi za fioke mračnog srednjeg veka, kao i dalje što nabrajaju svoje izgovore i opravdavaju svoje bezumlje. Nije ništa manje često ističu i to da je država iznad Boga, ne znajući da je Gospod Bog iznad svakog vremena i prostora“, kazao je otac Miloš.Svaki normalan predsednik bi, po njegovim rečima, makar i ne bio kršten, nakon ovakvih molitvenih protesta, sabranja povukao ovakav nakaradni zakon, koji je uspeo da izrevoltira više od polovine stanovništva.„U normalnim državama, jedan normalan i savestan predsednik, i Vlada bi, sigurno, to učinili. Ove naše litije, naizgled, ne samo da ne prolongiraju poteze i primenu ovog zakona, već kao da ih i ubrzavaju. Ali neka, što oni budu brži, to će i pobeda Božija biti brža i skorašnja. Koliko su oni drčniji u svojim bezumnim namerama, to nas Gospod sve više zbija u redove i daje nam neverovatnu energiju da nastavimo ovu našu svetu borbu za pravdu i istinu u našoj zemlji, za koju nas je On predodredio. Da im poručimo da nije lasno i nije lako protiv Boga ratovati“, istakao je sveštenik Cicmil, dodajući da se mi usrdno molimo Presvetoj Vladičici Bogorodici i zaštitniku Velikomučeniku Georgiju Pobedonoscu da zabludelu braću što pre urazume.„Ipak, oni kao da ne čuju ove poruke same Božje sile i svog naroda, nego i dalje nastavljaju da projavljuju faraonsko tiranstvo. Privode omladinu bez razloga, plaše narod, pretresaju sveštenstvo, deportuju sveštenstvo i sveštenomonaštvo, koji su, već, dugo godina u službi Bogu u našim manastirima. Ucenjuju našu braću u uniformama, koji, moramo shvatiti, mukotrpno zarađuju hleb. Ali, mi znamo i verujemo da je većina njih svojim srcem sa nama. Samo je pitanje vremena kada će i oni da nam se pridruže“, besedio je otac Miloš.Poručio je da su ove naše litije sam dar Božji.„To je svetlo oružje kojim nas je darivao naš Gospod protiv nepravde. U toku je Veliki Vaskršnji posta, a naša vera u Vaskrsenje i pobedu istine i pravde u Crnoj Gori su jače nego ikada. Reke naših litija su čiste, energične i odvažne da istrajemo u borbi za očuvanje Svetinja i povlačenje nakaradnog zakona o slobodi vere, koji su donela naše zabludele braća na vlasti,“ zaključio je jerej Miloš Cicmil pred brojnim vernim narodom, sabranim kod manastira Đurđevi Stupovi.