Novosti Online | 29. februar 2020. 13:41 | Komentara: 0



Kijevski i mitropolit cele Ukrajine, Onufrije, danas je predvodio litiju u Podgorici u kojoj će sasvim sigurno i istorija pisati. On se, pošto je služio liturgiju izašao ispred hrama Hristovog vaskrsenja i obratio se vernicima koji su pristigli sa svih krajeva Crne Gore.





"Vaše visokopreosveštenstvo Mitropolite Amfilohije, vaša visokopreosveštenstva, preosvećeni i ljubljeni u Hristu braćo i sestre,

Srdačno vam čestitamo praznik Prepodobnog Simeona Mirotočivog. Takođe vam čestitamo značajan jubilej za vašu Crkvu, 800 goodina od hirotonije Svetog Save za Arhiepiskopa srpskog i osnivanje Episkopiju zetsku, današnju Mitropoliju crnogorsko-primorsku.Crna Gora je jedna veoma interesantna država, koja je poznata po svojoj živopisnoj prirodi, bogatoj kulturi i zanimljivoj arhitekturi raznih epoha, a poznata je i po dobrim, lepim i hrabrim ljudima.O lepotama Crne Gore pisali su mnogi poznati poesnici i pisci. Ima puno zapisa o njenom hrabrom i silnom narodu koji je oduvek čuvao svetu pravoslavnu veru.U Crnoj Gori se nalaze mnoge drevne svetinje, hramovi i svete porodice, koji su uneseni u listu međunarodnog nasleđa, da bi buduća pokoljenja mogla da izučavaju istoriju hodeći po živim svedočanstvima vremena. Takva kulturna mnogoobraznost i mnogovekovna duhovna tradicija, nesumnjivo razvijaju ljubav verujućih Crnogoraca Bogu i Njegovoj Svetoj pravoslavnoj Crkvi.U Crnoj Gori mnogo stoleća, svoju duhovnu i spasiteljsku misiju, nosi Mitropolija crnogorsko-primorska, koja je pokazala svetu mnoge čuvene ugodnike Božije: Svetoga Savu Srpskog, Svetog Vasilija Ostroškog, Svetog Petra Cetinjskog, Sveštenomučenika Joanikija crnogorsko-primorski, kao i mnogi drugi. Posebno mesto među njima zauzima Sveti Simeon mirotočivi, otac prvog arhijereja Srpske Pravoslavne Crkve, Svetog Save. Njegovo duhovno nasleđe je veoma važno za celi slovenski rod. On se pokazao kao pravedni vladar, kao revnosni i nepokolebljivi zaštitnik Pravoslavlja. Sveti Simeon je dobio bogatu veliku blagodat od Svevišnjeg, postavši prethodnik mnogih svetitelja, koji su kao i on, postali tvrdi zaštitnici vjere pravoslavne. Zahvaljujući njegovom trudu i dobroti, sagrađeno je mnoštvo hramova i manastira širom hrišćanskog svijeta. Narod Crne Gore je od Svetog Simeona umio da naslijedi odanost pravoslavnoj veri i iskreno stremljenje bogougodnom životu.Sigurno tvrdim da je ovaj Svetac duhovni objedinitelj istorijskih zemalja vašeg junačkog naroda i da je upravo on izvor veličanstva i slave čitave Srpske Pravosklavne Crkve.On i danas kao i za svog ovozemaljskog života, nastavlja da se moli za Svetu Srpsku Pravoslavnu Crkvu i za svoju otadžbinu. Svi oni koji sa verom i ljubavlju prilaze moštima Prepodobnog Simeona, dobijaju isceljenje i utehu.Za osam vekova od dana utvrđenja episkopije u Crnoj Gori, koju je utvrdio Sveti Sava, bilo je mnogo radosnih i tužnih događaja, a ipak, ali svi ti događaji su ipak utvrđivali vaš bogoljubivi narod u istinitoj veri u Boga, koji se nada u zaštitu svojih svetitelja.Danas, po promislu Božijem, naši narodi prolaze kroz mnoga velika iskušenja, smutnju i razdjeljenje u jedinstvenom telu Hristovom, Svetoj sabornoj i apostolskoj Crkvi, ne mogu da nas ne optužuju.Kroz mnoge vekove naši narodi su osetili razne zemljotrese i potrese, ali smo duboko ubeđeni da su nam samo vera i vernost Bogu pomogli da se sačuvamo do današnjega dana.Mi smo čvrsto uvereni da je ljubav Božija prema ljudskom rodu neizmerna i ništa ne može da nas odvoji od ljubavi Božije, ni tuga, ni gonjenje, ni hvadnoća ni vrućina. Naše jedinstvo i ljubav se danas projavljuju u ovoj zajedničkoj molitvi i krsnom hodu. U ovaj divni i svetli dan, jedinosušno molimo od Boga blagoslov, da blagoslovi naš život, naše narode naše, naše države, naše bližnje i sve one koji žive sa nama, kao i sve one koji se trude da žive bogougodno.Molimo se da u Crnoj Gori i Ukrajini prestane sa gonjenjem Crkve. Prilježno se molimo Bogu i Njegovoj Svetoj majci i svima svetima, da nastane otkravljenje zlih srca i da u najskorije vreme nastupi mir i blagoslov u našim crkvama. Deleći danas sa vama radost pobede velikog znamenja, želimo da molitveno zastupništvo Svetog Simeona Mirotočivog i Svetog Save, da bi Gospodnje oči bile uprte dan i noć u vaš bogoljubivi narod. Neka bi, moleći se velikim ugodnicima Božijim, vaša država se napuni plodovima pravde u Isusu Hristu, na slavu Božiju.Takođe želimo da vam poklonimo ikonu Svetoga svešetnomučenika Vladimira Mitropolita kijevskog i galickog koji je postradao mučeničkom smrću posle Oktobarske revolucije. On je bio veliki ispovednik i dao je svoj život za jedinstvo Crkve pravoslavne. U ovoj ikoni se nalazi i čestica Njegovih svetih moštiju. Neka Gospod molitvama Svojih svešetnomučenika utvrđuje sve nas."