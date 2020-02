Novosti Online | 25. februar 2020. 15:59 |

KAD se dete rodilo, s upružnici su rekli svima da je na svet došlo mrtvo. Organiz o vali su i daću , ali je majci porodilje otpočetka nešto bilo sumnjivo. Počela je da istražuje i došla do šokantnog otkrića: Beba je rođen a živ a i zdrav a , a roditelji su je dali na usvajanje! Razlog je bio taj što zet nije bio otac



devojčice!

Šokirana baka pronašla je dete, zatražila i dobila starateljstvo i tako izvukla unuku iz doma. Ali kako u Hrvatskoj zakon zabranjuje usvajanje krvnih srodnika u ravnoj lozi, baka strahuje da će u jednom trenutku neko da dođe i da je usvoji.

“ Kako umrla, zašto umrla? Znam da je čitav tok trudnoće bio u redu?”

-Ćerka se porodila pre vremena, u osmom mesecu. Pozvala me je drugi dan iz bolnice, rekla da se porodila i da je dobro, ali da je beba umrla. Bila sam u šoku. Kako umrla, zašto umrla? Znam da je čitav tok trudnoće bio u redu? Odlučila sam da odem u pordilište, kako bih videla nju, ali i da se informišem šta se dogodilo - kazala je Marija, baka i starateljka deteta.

Iako joj je kći rekla da ne može da joj dođe, Mariju to nije zaustavilo, već je otišla u porodilište.

- Bili su šokirani kada sam došla. Ona je odmah počela da plače. Nismo puno pričali o porođaju jer je ona još bila u šoku, slaba, bio je carski rez. Ostala sam samo pola sata i rekla da neću više da smetam i da ću doći sutra - ispričala je baka. - Zet je odlučio da me isprati. Ja sam rekla da ne mora, da su vrata na struju i da će morati ponovno da zvonim, ali on je insistirao. I pričekao je, videla sam u retrovizoru da stoji ispred bolnice sve dok nisam otišla. Sada mi je jasno da me je pratio da ne bi srela nekoga od osoblja i pitala što se dogodilo s bebom.



Kako piše RTL, sutradan ju je ćerka ubedila da ne dolazi jer će sledećeg dana doći kući i da će je posetiti pri povratku. Tako je i bilo. Još u šoku zbog smrti dugo čekane prve unuke, Marija, inače medicinski ranik, zatražila je bolničku dokumentaciju kako bi doznala uzrok smrti.

- Imali su neki čudan izgovor da nisu dobili sve papire jer nije bilo primarijusa koji ju je porodio. Ja pitam a gde je otpusna ista,ne možeš izaći iz bolnice bez nje. Rekli su da idu na kontrolu i tada će dobiti sve papire - kaže baka.





"Šta je s telom?"

Mariji je od tog trenutka priča o smrti deteta postajala sve neverovatnija. Prisetila se kako ju je zet otpratio pogledom s parkinga, kako nije razgovarala s osobljem poliklinike, kako joj je ćerka napustila bolnicu bez dokumentacije... S nestrpljenjem je čekala subotu, kada će konačno da vidi bolničku dokumentaciju.

- Oni su imali neke papire, otpusnu listu u kojoj je pisalo da je rođeno mrtvo žensko dete, s čvrsto omotanom pupčanom vrpcom oko vrata. APGAR 0 od 10, dijagnoza je bila masno istaknuta. Ja sam pitala zeta gde je nalaz obdukcije i hoćemo li sahraniti dete, da ću se ja pobrinuti za to. Da budemo mi, samo najuži rod, da imamo gde da upalimo sveću. Zet je rekao je da će to dobiti poštom. Na pitanje šta je s telom on je kazao da će to poliklinika da reši, da će telo da se kremira i sahrani u zajedničku grobnicu. Bila sam u šoku - kaže baka.

Porodica i prijatelji počeli su da dolaze, palile su se sveće za mrtvu bebu.

- Sve mi je bilo čudno. Počela sam da istražujem, nazvala sam neke ljude, koleginice sa fakulteta. Došla sam do poliklinike i rekla da sam imala uvid u takvo i takvo otpusno pismo. Oni su bili šokirani jer kod njih nikada nije bilo mrtvorođene bebe. Svaki dan sam išla sve dalje i dalje. Saznala sam da je beba živa, da se nalazi u socijalnoj ustanovi - priča baka.



Mariji su se kockice same složile.

- Ćerka mi od prvog trenutka rekla da je trudna. Nikakvih komplikacija u trudnoći nije bilo. U jednom trenutku mi se poverila da to nije dete njenog muža i da će se najverovatnije vratiti kući. To je i uradila u aprilu. Bila je ovde jedno dva meseca i onda je odlučila da mu se vrati - seća se baka.





Između supruga i deteta izabrala je - njega

Ćerki koja je u tridesetim godinama to je bilo prvo dete. Sa suprugom je vezu počela još u srednjoj školi. Po svemu sudeći bila je prisiljena da biraizmeđu supruga i deteta. Izabrala je supruga.

- Meni je to bilo strašno. Volim je bez obzira šta je uradila, ali mi je nezamislivo da je ostavila to malo stvorenje negde, da čitav život provede po ustanovama, ili da bude usvojeno, a ja sam zdrava, normalna baka koja može da brine i njemu brinuti - komentariše Marija.

Pprema pisanju RTL, pozvala je ćerku i zeta i suočila ih sa svojim saznanjima. Bio je to mučan razgovor, a zetu je bilo najvažnije da se prava istina ne sazna. Brinulo ga je kako sada svima reći da su lagali i da mu je supruga zatrudnela sa drugim.



- Videla sam da sa njima ne mogu imati nikakav kontakt. Da moram da angažujem neke službe, neke institucije. Zet mi je na terasi rekao „da ima cev i u cevi dva metka“. Pitala sam ga šta to znači? Da li preti da će da ubije mene, ili sebe i svoju ženu? Rekao mi je da to nije pretnja, već upozorenje - priča baka.



Marija je tog trenutka znala da mora da pronađe dobrog advokata i da krene u bitku za unuku. Posle tri meseca dobila je pravosnažno rešenje o starateljstvu. Ali to nažalost ne znači i srećan kraj. Prema hrvatskom Porodičnom zakonu baka ne može da bude usvojitelj. A kako su njena ćerka i zet dali dozvolu za usvajanje devojčice, Marija strahuje da će joj u nekom trenutku uzeti dete. Olakšavajuća je okolnost što je pokrenut postupak za osporavanje očinstva oca upisanog u matične knjige rođenih i postupak utvrđivanja očinstva kako bi se utvrdio ko je biološki otac. Samim tim bi i pristanak roditelja koji su dali devojčicu na usvajanje bio nevažeći.