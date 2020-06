Tanjug | 02. jun 2020. 08:56 > 10:49 | Komentara: 0

Protesti u SAD zbog smrti Afroamerikanca Džordža Flojda nastavljeni su sedmi dan i pored toga što je u 40 gradova uveden policijski čas.





U 23 države i prestonici Vašingtonu razmešteni su pripadnici Nacionalne garde. U pojedinim gradovima protesti su bili mirni, ali bilo je incidenata.





Petnaest minuta nakon što je počeo policijski čas demonstranti su se mirno okupili u Mineapolisu, na mestu gde je Džordž Flojd ubijen, prenosi CNN.





U Vašingtonu je vojni helikopter nadleteo veoma nisko iznad demonstranata i tako ih resterao. CNN navodi da su protestanti podizali ruke u znak prkosa.





U Los Anđelesu demonstranti su se okupili u Holivudu. U početku je sve bilo mirno, ali su se demonstranti potom razdvojili u grupe koje su počele da pljačkaju prodavnice i restorane razbijajući prozore, prenosi BBC. Protesti su nastavljeni uprkos policijskom času.





I u Bruklinu su protesti nastavljeni uprkos policijskom času, preneo je dopisnik Independenta.









U Ouklandu, u Kaliforniji, mirni demonstranti su privedeni i uhapšeni zbog toga što su bili na ulicama posle početka policijskog časa, preneo je CNN.









U Njujorku je policijski čas uveden posle sedamdeset godina. Većina protesta u tom gradu bili su mirni marševi, ali kad je počela da pada noć bilo je i sve više slučajeva uništavanja imovine i pljačke. Pljačka je ponekad izgledala izvanredno organizovano, javio je dopisnik CNN-a.





Policija u Sijetlu saopštila je da su demonstranti bacali kamenje, flaše i vatromete na snage reda.









Protesters and Asbury Park police take a knee together. pic.twitter.com/tbASXZYsDn — Gustavo Martinez (@newsguz) June 2, 2020





U pucnjavi u Sent Luisu pogođena su četiri policajca koji su van životne opasnosti, prenosi BBC.









U Bufalu u državi Njujork vozilo je naletelo na dvojicu policajaca kad su protesti postali nasilni.





Jedan policajac je zaradio povrede opasne po život, a drugi je u stabilnom stanju.









Military helicopters fly over DC as protests continue across the US https://t.co/uuO4H5Pczz — jon #BlackLivesMatter (@realJonathan4) June 2, 2020





Predsednik SAD Donald Tr a mp prethodno je zapretio da će poslati vojsku da uguši nemire.









Zbog smrti Džordža Flojda policajac Derek Šovin optužen je za ubistvo trećeg stepena, a još tri policajca su otpuštena.















Just happened: a protest in a car run over a group of cops in Buffalo NY...Some of them might be dead



#BlackLivesMatter #protests2020 pic.twitter.com/UraxbRhMuV — Yousef NH (@YousefNH2) June 2, 2020









VOZILO NALETELO NA POLICAJCE U BUFALU, DVOJICA POVREĐENA





Dva policajaca povređeni su kada je automobil uleteo među policajce u Bufalu u državi NJujork, tokom protesta zbog smrti Afroamerikanca Džordža Flojda, prenosi BBC.





Jedan od njih je zadobio ozbiljne povrede, ali nije životno ugrožen, dok je drugi u stabilnom stanju, saopštila je policija.





Protesti u SAD ušli su u sedmi dan, a predsednik SAD Donald Tramp zapretio je da će poslati vojsku da uguši nemire.









Zbog smrti Dž or dž a Flojda, koji je preminuo nakon brutalnog privođenja, policajac Derek Šovin optužen je za ubistvo trećeg stepena, a još tri policajca su otpuštena.