Novosti online | 28. mart 2020. 17:22 | Komentara: 0

Avion nemačkih vazdušnih snaga sleteo je u Bergamo na severu Italije rano jutros i trebao bi se vratiti u Keln nakon što je primio italijanske pacijente, koji će se lečiti u raznim bolnicama u regiji.Nekoliko vlada nemačkih saveznih pokrajina ponudilo je da primi pacijente obolele od korona virusa iz Italije. Neki od njih su već stigli. Nemačka je takođe preuzela neke pacijente iz teško pogođene istočne Francuske.Nemačka ima veliki broj slučajeva zaraze korona virusom, čak 53.340, ali i relativno nisku stopu smrtnosti u odnosu na italijansku. Do sada je u Nemačkoj preminulo 399 ljudi, a njen zdravstveni sistem još uvek nije pretrpan pacijentima koji su u teškom zdravstvenom stanju.Svetska zdravstvena organizacija (WHO) 11. marta je zbog širenja korona virusa proglasila “globalnu pandemiju“.Takođe, WHO je uz Evropu novim epicentrom pandemije korona virusa, koji se prvi put pojavio krajem prošle godine u kineskom gradu Vuhanu, proglasio i američku državu Njujork. Od KOVID-19 u svetu je umrlo više od 28.700 ljudi, a potvrđeno je preko 615.000 slučajeva zaraze korona virusom u više od 175 zemalja, pokazuju podaci američkog Univerziteta Johns Hopkins.Do sada se oporavilo više od 135.000 ljudi.