28. mart 2020.

ŠPANIJA i dalje broji mrtve a, nažalost, posle jednodnevnog smanjenja, broj preminulih i zaraženih virusom korona ponovo je porastao u poslednja 24 časa - 769 mrtvih i više od 64.000 obolelih. Da bi koliko-toliko ojačali zdravstveni sistem koji je pred pucanjem, španske vlasti angažovale su još 200 medicinskih radnika iz inostranstva da pomognu u borbi protiv opasnog virusa.Osim velikog broja obolelih među medicinskim osobljem teška situacija je i u policiji. Oko 800 članova iz svih jedinica snaga reda u Španiji zaraženo je virusom, a među njima ima i nekoliko žrtava. Katalonska policija potvrdila je juče prvu žrtvu virusa iz njihovih redova, 57-godišnji muškarac preminuo je u bolnici u Barseloni.Baš kao i njihove kolege medicinari, i policajci širom Španije žale se da im nedostaje zaštitna oprema.- Nema dovoljno sredstava za zaštitu. Koliko god da vlasti tvrde drugačije, to nije tačno. Ili imamo malo ili nemamo ništa. U mnogim stanicama policajci sami donose maske i rukavice, čak i šefovi to traže od njih. Nažalost, prinuđeni smo da ponekad delimo masku sa svojom zamenom - kaže, za "Novosti", jedan madridski policajac koji je iz razumljivih razloga želeo da ostane anoniman.Za naš list on objašnjava kako funkcionišu snage reda u ovim vanrednim okolnostima.- Naš posao je u osnovi uvek isti, brinemo o sigurnosti građana, samo što je sada akcenat na uslove vanrednog stanja. Dobijamo mnogo poziva od zabrinutih građana zbog osoba koje krše pravila karantina, koje se šetaju ili džogiraju, izvode pse pet kilometara od svoje kuće...Na pitanje šta je najteži deo njegovog posla ovih dana ovaj madridski policajac iskreno odgovara:- Da imaš dovoljno strpljenja i samokontrole sa građanima koji izlaze iz karantina i još se prave blesavi kad ih zaustaviš i prigovoriš im. Neretko se to završi privođenjem zbog ozbiljnog napada na policiju. Evo, pre neki dan su nas zvali iz bolnice jer je jedan čovek došao u bolnicu žaleći se na bol u nozi. Kad su pokušali da mu objasne da ne mogu da ga prime, jer su tu oboleli od korone, poludeo je. Počeo je da ih pljuje i preti, i završio je u pritvoru.Ipak, priznaje naš sagovornik, u ovoj muci ima i svetlih primera.- Mislim, pre svega, na solidarnost velikog broja ljudi koji besplatno prave maske i nude ih nama i medicinskom osoblju. I naši prijatelji i familija trude se da nam obezbede zaštitu, kad već naši šefovi to nisu uspeli - kaže on, i dodaje da ga raduje svaki put kada im građani zahvale i daju podršku za ono što rade.UJEDINjENI U ŽALOSTINEKOLIKO patrola baskijske policije Ertsantsa dugim aplauzom odalo je počast pripadniku Civilne garde, preminulom od virusa. Baskijski policajci prilazili su svojim kolegama iz državnih jedinica koji čuvaju jedno naselje u Vitoriji, pružali im ruke i izjavljivali saučešće. U zemlji duboko podeljenoj i po pitanju snaga reda, ovakva slika sloge je prava retkost.