POSLE više sati okončana je talačka kriza u tržnom centru u Manili pošto je mučkarac, bivši radnik obezbeđenja, pustio građane i napustio zgradu.

Filipinska policija satima je opkoljavala tržni centar u kojem je naoružani napadač u ponedeljak jutro otvorio vatru, upucao jednu osobu i uzeo 30-ak ljudi za taoce.

Incident se dogodio u V-Molu u San Huan u Manili, prenosi AP.

Gradonačelnik San Huana Fransis Zamora rekao je da je napadač bivši radnik obezbeđenja nezadovoljan pošto je otpušten sa posla u tržnom centru.

Zamora je naveo da je napadač upucao jednu osobu koja je u stabilnom stanju u obližnoj bolnici.



Breaking: Police are responding to a hostage situation at a mall in Manila, Philippines. Initial reports indicate that there are up to 30 hostages and the suspect is a former security guard. pic.twitter.com/PL0EHwrL9O

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) March 2, 2020