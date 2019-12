Napadač koji je u četvrtak ubio jednog pripadnika Federalne službe bezbednosti i ranio još pet osoba kod sedišta te službe u Moskvi, bio član jednog streljačkog kluba, preneli su ruski mediji.

On je ubijen i identifikovan, ali ruske vlasti nisu saopštile njegov identitet.

Međutim, REN televizija i dnevnik Komsomolskaja Pravda javljaju da je reč o Jevgenjiju Manjurovu (39), žitelju Podoljska, predgrađa Moskve, prenosi AP.

Kažu i da je Manjurov radio u firmi za privatno obezbeđenje i da je vežbao gađanje. Posedovao je mali arsenal pušaka i pištolja i učestvovao na takmičenjima u streljaštvu.

POBEĐIVAO NA TAKMIČENjIMA U STRELjAŠTVU, BIO JE USAMLjEN



Policija je izvršila pretres stana navodnog napadača koji je u četvrtak veče 19. decembra otvorio vatru na zgradu FSB u centru Moskve. Mediji javljaju da se navodni napadač zove Jevgenij Manjurov, da je star 39 godina i da je živeo u predgrađu Moskve — Podoljsku. Vlasti za sada ne komentarišu ove informacije, prenosi Sputnjik.



Novinari su otkrili da je ranije Manjurov imao privatni biznis i bio konsultant za komercijalnu delatnost i upravu. Poslednjih godina je radio u privatnoj firmi za obezbeđenje.



Jevgenij Manjurov Foto Tanjug/ AP



Prema informacijama sa društvenih mreža — muškarac je bio pravnik i voleo je streljaštvo. Posećivao je poligone gde je trenirao pucanje iz lovačkog oružja i učestvovao u takmičenjima.



U novembru ove godine on je učestvovao u takmičenjima u Moskovskom gradskom streljačkom klubu, gde je zauzeo treće mesto u pucanju iz karabina. Ova informacija se nalazi na sajtu kluba. Ove jeseni je učestvovao i u takmičenju u streljaštvu u čast sećanja na načelnika odeljenja Uprave „V“ FSB potpukovnika Dmitrija Razumovskog.



Njegov stan se nalazi u tipičnoj „hruščovci“ u Podoljskom. On je tamo živeo sa majkom. Tokom pretresa policija je pronašla sedam registrovanih jedinica oružja. Ono je bilo čuvao u sefu. Jedan od karabina napadač je poneo sa sobom na Lubjanku. U stanu je pronađen i veliki broj metaka, piše Sputnjik.



Istražitelji su poveli majku da identifikuje telo napadača. Ona je pre toga razgovarala sa novinarima. Navela je da joj je, odlazeći iz stana 19. decembra, sin rekao da ide na takmičenje u streljaštvu.