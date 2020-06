Milan BABOVIĆ - Snežana Rovčanin TOMKOVIĆ | 18. jun 2020. 07:00 | Komentara: 0

OVOGA puta predsednik Srbije i glavni urednik "Novosti" Milorad Vučelić nisu ukrstili koplja nad šahovskom tablom, jer je Aleksandar Vučić žurio na otvaranje radova na saobraćajnoj petlji kod Lajkovca. Ipak, za koji dan šefa države, osim izbornog okršaja, očekuje možda i ključna geopolitička partija u kojoj ulog može da bude sudbina Kosova i Metohije. Simbolično, dan pred Vidovdan, otići će u Belu kuću, na kojoj se pre 102 godine u znak poštovanja vijorila srpska trobojka.Na početku intervjua pitamo predsednika da li u Vašington putuje sa belom zastavom, kako priželjkuju mnogi na Zapadu, u Prištini, ali i neki u Beogradu:

- Nisam od onih koji vole da se busaju u prsa i izgovaraju teške reči, junačke slogane, ali da će bilo ko iz Srbije, ko bude bio u delegaciji, da nosi belu zastavu, to je besmisleno. Mi imamo svoj crveno-plavo-beli barjak, i nosimo ga i u srcu, imaćemo ga i ispred sebe. Bilo je ranije belih zastava u ime Srbije bezbroj puta, i pri tome su uzvikivali herojske slogane. Stvari se mere po delima, a ne rečima koje izgovarate. To je za nas važna stvar, ne možete da odbijete poziv Bele kuće, ali...

* Amerikanci kao da se utrkuju sa EU u tome ko će pre do kakvog-takvog rešenja...

- Mi vodimo tzv. statusne pregovore pod okriljem Evropske unije i to ne možete da promenite preko noći. Voleli bismo bližu saradnju između EU i Bele kuće. Ne bismo imali ništa protiv toga da ambasador iz EU bude prisutan. Kada razgovaramo, mi pričamo i o evropskom putu. Zatim ćemo da pričamo i sa našim prijateljima, da vidimo šta oni misle. Pričao sam telefonom sa Putinom dugo o Kosovu i Metohiji. On je bio dobro pripremljen. Imamo neke nove okolnosti, pa ćemo da vidimo. Lajčak dolazi 22. juna, dan posle izbora, pa ćemo da vidimo kakvi su planovi EU. On verovatno dolazi sa određenim idejama. Mi ne želimo da učestvujemo u prepucavanjima između Amerike i Evrope. Ja nisam čuo od Albanaca da su rekli da odustaju od članstva u međunarodnim institucijama, ali ako jesu - u redu. Četiri godine sam molio u Briselu, dok se nama strašno zamerao proces otpriznavanja Kosova, da prestanu sa pokušajima za ulazak u međunarodne institucije. Ako već pričamo o tome da kroz dijalog moramo da dođemo do rešenja.

* Tači je kao uvod za taj važan sastanak ponovio svoju trakalicu da je cilj - sporazum o obostranom priznavanju. Očekujete li da će u Vašingonu biti napravljen makar korak ka rešenju?

- Nemojte da zaboravite da je povodom obostranog priznavanja tvitovao i Donald Tramp. O tome je govorio i u pismu meni i Tačiju, što je mnogo važnije. Ja ne mislim da će Amerika da promeni svoj odnos, niti će to učiniti Nemačka i Francuska. Ali, da li ćemo mi da se saglasimo i kažemo Tačiju - bravo, sve ste dobili, sve što mogu da kažem je - neće to biti tako. Biće teško i bićemo izloženi najtežim pritiscima. Bez obzira na to da li će se to dešavati u Briselu ili Beloj kući.

* Evidentno je da na toj temi Nemačka i Amerika navlače konopac. Da li bi se direktinijim uključivanjem Donalda Trampa u pregovore aktuelizovala tema razgraničenja?

- Ne mislim da je to moguće. EU vodi dijalog, i tri godine su potrošili da objasne kako je svaka ideja suprotna nezavisnosti Kosova nemoguća. Imali su podršku lažnih nacionalista koji su smatrali da mi možemo desetostruko više nego što je realno. To je bio problem devedesetih godina, kada smo gubili budućnost za svoju decu. Sve do proglašenja nezavisnosti Kosova borili su se za to kako da ostanu na vlasti da se dodvore ambasadorima. Očigledno je da će morati da se traže neka nova rešenja, ali ja ih sada, iskreno, ne vidim. Ne govorim ono što se ljudima sviđa i neću da se dodvoravam. Ali vidimo da neki pevanjem i sve većim prisustvom na televizijama žele da se dodvore građanima, ali što ih je više u javnosti, manje imaju glasova. Kad pomisle da su našli ugao da mi napadaju dete, pada im rejting. Neće ljudi takve priče, nisu glupi. Kažu - smenićemo izdajnika, rešićemo Kosovo. Tako vređaju ljude misleći da su glupi. Predstoji težak period, moraćemo da vodimo računa o navlačenju konopca između SAD i EU, ali moraćemo da budemo fleksibilni, da pronađemo teme za razgovor, da rešavamo probleme naših ljudi sa KiM, da sačuvamo naše nacionalne interese.

* Šta je to što naslućujete, kakav će biti predlog Zapada?

- Nisam u stanju da naslutim predlog Bele kuće, ali jesam šta bi mogao biti predlog EU. Mislim da je njihova ideja sada da nam kažu se mi ne protivimo članstvu Kosova u UN, ali ne znaju šta da nam ponude. Dakle, da ne moramo formalno da priznamo Kosovo, ali da se ne protivimo tome da dobiju stolicu u UN. Očekujem da Evropa kaže da ćemo biti u članstvu za nekoliko godina, i onda nismo u lakoj situaciji, ali to nije dovoljno. Srbiji mora da bude ponuđeno mnogo više.

- Mi ćemo razgovarati sa svima. Ja hoću uvek da odem u Moskvu, ali ne znam hoće li Tači. Nije suština u tome ko će sve da igra. Mi smo sebe izbacili iz Ujedinjenih nacija i prebacili težište na Evropsku uniju. Ne možemo da izađemo sada iz toga. Ali, svako rešenje mora da bude u Savetu bezbednosti UN. Meni je bilo veoma važno to što je Putin rekao, a očekujem da to kaže i Lavrov, a to je da će Rusija prihvatiti sve ono što Srbija bude rekla. Na Zapadu znaju da moraju da razgovaraju sa Rusima, ali pre toga moraju da razgovaraju sa nama. Ali nemamo nijedan papir. Očekujem da tokom jula budu nastavljeni pregovori, imam određene naznake. Moramo da vidimo i kakav će biti pristup albanske strane. Imate Hotija koji razgovara sa Nemcima i kaže - ja ću da vodim pregovore u EU, a imate Tačija koji kaže da ga ne interesuje EU i naloži dezinfekciju kancelarija posle odlaska Lajčaka iz Prištine i tako pošalje poruku Beloj kući da ga interesuje samo Amerika.

POMAGAĆEMO NAŠEM NARODU U CRNOJ GORI



* HOĆE li biti neke konkretne akcije Beograda ako se nastavi progon sveštenstva SPC u Crnoj Gori?

- Pomogli smo sa 1,7 miliona evra prošle nedelje našim udruženjima u Crnoj Gori i daćemo još. Moramo da poštujemo nezavisnost Crne Gore. Imali smo nesposobne vlasti koje nisu znale ni kampanju da vode i da sa 46 odsto sačuvaju Crnu Goru u zajedničkoj državi. To je bilo važno, da ih sačuvamo i zbog Kosova i Metohije. I neću da govorim šta bi bilo da su tada ozbiljniji vodili državu. Naš narod će imati podršku uvek, i Srpska crkva.



* Kako vidite to što je Mitropolija obznanila ponudu Đukanovića da "može sve" samo ako raskinu vezu sa Patrijaršijom i Beogradom?

- Ako je to Mitropolija potvrdila, a mi smo imali takve izveštaje, onda je to najbolja potvrda da se to dešavalo. Ceo smisao je da se prekine veza sa Beogradom i Patrijaršijom. Naš narod živi tamo gde je naša Crkva i treba je nazivati pravim imenom. Niko ne može da nam zabrani da pomažemo udruženja.

* Plaši li vas ta brzina rešavanja problema koja se pominje, da će se sve rešiti do kraja godine?

- Nemam ništa protiv ako može da se postigne, ali ja to slušam sedam ili osam godina, pa ništa.

* Toliko dugo slušate i da ćete izdati Kosovo...

- Slušam i to, samo što se jedino u moje vreme nije smanjio broj Srba na KiM. Uz svu težinu naših problema, proglašenja nezavisnosti, postavljanja linija na Jarinju i Brnjaku, uvođenje taksa. Važno mi je da pomognemo Srbima i da razumeju ljudi ko štiti njihove interese. Nemam nikakav strah. Šokiran sam neodgovornim idejama koje, kada ih slušamo, izgledaju kao da smo se vratili u 1991. godinu. I to ne mislim samo na opozicione stranke, nego i na neke koje su deo vlasti. Moja je želja da lista koju vodim dobije veliki broj glasova. Ne zbog mandata, jer bi to trebalo da bude pečat na ono što smo radili proteklih godina. Ljudi vide rezultate, auto-put "Miloš Veliki" nam je sve puniji. Ako bismo uspeli da dobijemo blizu 1,8 miliona glasova, to bi bilo sjajno. To su brojevi koje nikada niko neće imati u Srbiji.

* Očekujete li baš toliko glasova?

- Nadam se. To nije pitanje koliko je ljudi izašlo, već ste dobili 1,8 miliona glasova. Ja konkurenciju veoma poštujem, ali sam iznenađen time da misle da neozbiljnim izjavama možete da dobijete nečije poverenje. Nisu ljudi maloumni pa da ne znaju šta može ili ne može. Ne možete ljudima da kažete da ćete svaki mesec da im povećate plate. Nemojte da govorite da ćete da ukinete "pauka", pa da budemo divlja zemlja, o stranim i domaćim investicijama, a ne znate da više pomažemo domaćim. Ovo je bila najčistija kampanja, nikoga nismo uvredili. Ovo je bila medijski najotvorenija kampanja. Gostovali su na svim televizijama, više nego SNS. Ljudi su mislili da, kada ih nije bilo, imaju genijalne ideje, a sada su shvatili da to baš i nije tako. Video sam u Čačku i Nišu da su ljudi ozbiljniji, da ne možete da ih prevarite. Pritom me ne brine racionalni deo političkog spektra, nego iracionalni, oni koji misle da je zemlja četvrtasta, da je 5G mreža, koju nemamo, kriva za nešto.

* Da li poslednjih dana vraćate film iz 2008. pa Ivicu Dačića unapred sumnjičite za izdaju, ili postoje informacije o tome da on "ispod žita" radi sa vašim protivnicima?

- Ne posmatram stvari na takav način. Mi smo obavili dobre stvari za našu zemlju. Ali, da budem pošten, ako bi svi oni imali i glas više u parlamentu, izglasali bi tehničku vladu. Ovu utakmicu trčimo zbog sebe i naših rezultata. Ako ne budemo imali većinu, ne pada mi na pamet da SNS dam mandat za sastav nove vlade. Neću da kršim Ustav. Ne želim da SNS bude u koalicijama u kojima mora da donosi odluke uz kompromise i ucene. Osim toga, predstoje nam i velike promene u SNS. Znam mnoge unutar stranke koji rado govore o mladima, ali da slučajno ne zamenim njih.

TEROR EVROPSKIH POSLANIKA



* UČESTALE su primedbe pojedinih evroposlanika na stanje demokratije u Srbiji. Pisma im pišu i ovdašnji opozicioni prvaci...

- Ne možete da tražite podršku naroda Srbije a da onda izađete pred EU, kao neki, i kažete da prijavljujete predsednika jer on ima najbolje odnose sa Kinom. A, to svi znaju, ja to nisam tajno radio. Nemačka vojna komanda je za vreme Drugog svetskog rata apelovala da neće da prima denucijantske prijave u Beogradu, jer ih je bilo previše. E, to vam je to. A ovo što rade određeni evroparlamentarci je teror. Govore da hoće da pričaju sa članovima REM koji njima odgovoraju. Pozivaju se na institucije, a krše ih sve vreme. I drže nam pridike i predavanja, što nikakvog smisla nema. Koliko god gadosti da izgovore kroz regionalne medije, gde je bukvalno koordinisana kampanja, ne mogu da smanje podršku naroda koju imam.

* Ima li ih u Vladi?

- Kako ih nema! Kad neko postane ministar, onda on misli da je sledeće mesto da bude premijer. Jedan od retkih koji se poneo drugačije i više zastupao naše ideje posle isteka mandata je Ivan Tasovac. On je fantastičan i izuzetno duhovit i pokazao je da mu nije stalo do ličnog statusa.

* Na "stranačkim kladionicama" Ana Brnabić je favorit za mesto premijera. Da li je to siguran "tip"?

- Ne idem u kladionice odavno. Nema "stranačkih kladionica", postoje samo zakoni. Mogao bih da vam kažem ko će imati manje a ko više nego što predviđaju kladionice, ali neću, jer bih tako prekršio zakon.

* Koliko vas brinu predviđanja da su za vas mnogo veća opasnost predsednički izbori? Odnosno, da ćete pod pritiskom nepovoljnog kosovskog rešenja i "stranog tendera" za vašeg protivkanidata biti na velikom iskušenju?

- Kada su završeni predsednički izbori bile su velike demonstracije, govorili su: diktatura, diktatura. Rekli su potom: pobeđujemo na beogradskim izborima, a mi smo dobili više. Onda su rekli da ću biti gotov do Vaskrsa prošle godine, pa do Vaskrsa ove godine. Pa su rekli da neće izlaznost biti ni 30 odsto, pa su povećali na 40, pa 45, pa na 50. Polako. Znate li kako će Srbija da izgleda za dve godine?

* Kako?

- Milion grešaka sam napravio, ali sam se svakog dana trudio da radim što više. Ovo su najbolji rezultati u poslednjih 30 godina, sviđalo se to nekome ili ne. Jedini sam srpski predsednik koji nikoga nije izručio Haškom tribunalu. A tražili su Šešelja nazad, pošto su se nadali da će mi oboriti rejting kada su ga pustili, kao i Radetu, Jojića, Ostojića. Trudio sam se da podignemo zemlju iz ekonomskog pepela. To smo uspeli teškim merama, kada su svi govorili sa potcenjivanjem. Iz paradigme neuspeha došli smo do verovanja u uspeh. Ljudi znaju da kada dođe Vučić i kaže da se gradi Moravski koridor, da će to biti i završeno. Pogledajte Beograd na vodi. Obilazio sam ga pre neki dan, hiljade ljudi sam video, a stotine ljudi je prilazilo. Na početku je podrška projektu bila 27 odsto, danas je više od 70 odsto, jer ljudi vide rezultat. Tu ćemo imati najbolji hotel u Evropi "Sent ridžis", najveći šoping-mol u južnoj i jugoistočnoj Evropi. Kada pogledate kako niče, a do juče je bila močvara, stecište narkomana, groblje vagona i brodova, baš sam ponosan. Otvorio sam sedam fabrika u Nišu. To su stvari koje ostaju. U Smederevskoj Palanci je sve bilo zatvoreno a sad imamo fabriku, sve prema Novom Sadu smo mi izgradili, fabrike u Čačku... Govorili su: balavac Vučić, nas graditelje stavio po strani. Hajde jednom da vidimo ko je više uradio.

* Ostajete pri tome da ne trčite trku za novi mandat? Možda kandidat bude žena?

- Ne. Samo sam rekao da odluka nije doneta. Ne delim političare po polu. Mislim da su žene odgovorne. Delim političare po sposobnosti. Više verujem u sud žena koje biraju stabilnost nego muškaraca koji biraju rizike. Ko god da bude kandidat, uveren sam u pobedu.

* Svojevremeno su prebogati "žuti baroni" umnogome uticali na to da Tadić ode sa vlasti. Da li vi imate svoje barone koji u senci vaše zaokupljenosti državnim brigama grade lične imperije?

- Toga, naravno, ima. Kada vidim neke ljude, najblaže rečeno, ne osećam se lepo. Ljudi žele da budu ono što ne mogu da budu. I ti hoće na silu. Oni koji nisu pročitali nijednu knjigu, postanu pisci. A imaju neke druge sposobnosti. Oni koji se ne razumeju u loptanje, počinju da se bave loptanjem. Oni koji se ne razumeju u ekonomiju, naprasno postanu biznismeni. Postoji nešto, izgleda, u ljudskoj prirodi. Moraju da pokažu da imaju najskuplje automobile.

* Hoćete li im stati ukraj?

- Nikada ne možete do kraja. Ali nemojte da imate sumnju da će biti žestokih promena. I to u svim stranačkim strukturama oko 15. jula. Ljudi će biti iznenađeni. Želim da ostanu upamćeni moji rezulati, da uradim još nešto, ali sam lično sve svoje ambicije iscrpeo. Dobio sam ogromno poverenje naroda, potvrđeno više puta. Dobio sam Orden Aleksandra Nevskog 105 godina posle Nikole Pašića, i to od Putina, a ne od Jeljcina, što mi je naročito drago. Dobio sam najviši orden Srpske pravoslavne crkve.

* Pa su patrijarha proglasili za SNS bota...

- Više smo mi u poslednje četiri godine dali za Hram Svetog Save nego svi oni zajedno. Dobio sam najviše priznanje Republike Srpske, austrijske privredne komore. A, najviše priznanje dao mi je narod na izborima. Ubeđen sam da će tako biti i ovoga puta.