NovostiOnline | 17. jun 2020. 20:11 > 20:42 |

Predsednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić gostovao je na RTS 2 i prvi put govorio o izborima, zakazanim za 21. jun.Vučić u programu uživo građanima predočava plan i program SNS.SNS će biti prva na listi na predstojećim izborima, a kao nosioci liste nalaze se aktuelni ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i mlada Ivana Popović, preduzetnica iz Krupnja, koji su takođe gosti na RTS.Dosadašnji tok predizborne kampanje protekao je bez Aleksandra Vučića, zbog zauzetosti predsednika Srbije redovnim dužnostima.Ujedno, ovo je prvo gostovanje Aleksandra Vučića na televiziji sa nacionalnom frekfencijom u kojoj će izneti plan kao predsednik stranke.Predsednik je istakao da nemamo problema sa koronom.- Osim malo na jugu Srbije i u Beogradu, nemamo problema sa virusom.- Ljudi, ne brinite zbog korone, svi koji budu na biračkim mestima, biće zaštićeni.- Za nas su ovi strašno važni i treba da stave pečat na četiri godine napornog rada. Izgradili smo puteve, pruge, kliničke centre, obnovili smo pozorišta i muzeje... Kada prođete Srbijom, to je sada drugačija zemlja. Dobili smo i priznanja iz celog sveta, ali nam je najvažnije šta kaže naš narod.- Ne šaljemo video materijale, odlučili smo da se predstavimo preko televizije.Imamo najčistiju kampanju koja je vladajuća partija ikada vodila. Nismo reagovali na najstrašnije uvrede. Nismo reagovali ni kada su nam zabranjivali spotove, ali i kada su nam vređali decu i porodice.Na pitanje gde je doživeo da ga najviše vole, Vučić je odgovorio: "Moja deca", a onda je uz osmeh dodao: "Svuda gde ljudi cene rad".- Mi smo mnogo godina napornog rada ostavili iza sebe - za svaku fabriku, svaki most, svakog čoveka na KiM. Voleli bismo da ljudi ukažu poverenje nama koji smo se borili. Grešili smo, napravili smo bezbroj grešaka, i izvinjavao sam se, ali smo zatim radili još više.- Sam sam samo u Nišu postavio kamen temeljac za 7 fabrika - istakao je Vučić.- Ko god da dobije mandat, pred nama su ubrzane evropske integracije, ali ne smemo da kažemo da nas je briga za Kinu i Rusiju. Pre deset godina smo imali pet do deset puta slabiju vojsku, jer nije bilo opreme, naoružanja...Zaokruživanjem broja jedan glasate za nastavak prosperiteta, poručila je Ivana Popović, a Aleksandar Vučić se nadovezao:- Glasate za plate od 900 evra i penzije od 440 evra 2025. godine!Predsednik je upitan da li bi ponovo isto postupio na početku epidemije, odgovorio:- Uvek bih slušao lekare. Mi jesmo uveli nepopularne mere, ali danas je taj virus slabiji.Voleo bih da što veći broj ljudi izađe na izbore. Mi ne pristajemo na ucene. Striktno ćemo se držati Ustava. Ako ne budemo imali apsolutnu većinu, nećemo tražiti mandat. Srbija se nalazi u veoma važnom trenutku, kada moramo da odlučujemo o bitnim stvarima.

VUČIĆ: BEZ APSOLUTNE VEĆINE NEĆEMO PRAVITI VLADU

Za nas je svaki glas važan, jer ako ne budemo imali apsolutnu većinu u parlamentu nećemo tražiti mandat za sastav vlade, poručio je večeras lider SNS Aleksandar Vučić.

Srbija se, rekao je Vučić na predstavljanju liste oko SNS na RTS 2, nalazi u trenutku kada mora da se brine o bitnim stvarima i kada nas očekuju veliki politički izazovi.

Za to su joj, ističe, potrebni jaka vlada i jak parlament.

A tri su ključne stvari pred nama: da dalje razvoijamo ekonomiju i privlačimo strane investicije, zatim da odolimo pritiscima i izazovima po pitanju Kosova i Metohije, te nastavak evropskih integracija, uz saradnju sa dokazanim i značajnim partnerima i prijateljima u svetu.

Treba nam, kaže, stabilna finansijska situacija da bi mogle da se subvencionišu strane, ali i domace investicije kojima se, kako je napomenuo, daje i više novca od stranih.

On je istakao da je Srbija imala 3,8 milijardi evra stranih direktnih investicija, što je više od svih na Zapadnom Balkanu zajedno ili više od Bugarske i Hrvatske zajedno, da smo dve godine prvi po stopi rasta, u regionu, a sada u prvom kvartalu i u Evropi.

Ukazuje da Srbiju čekaju i veliki politički izazovi i pritisci oko Kosova i Metohije.

"Ne smemo da se busamo u prsa, budemo neodgovorni i junačimo se kako cemo da ratujemo, ali to uglavnom radimo po kaficihima, a da nikada ne budemo spremni da bilo šta žrtvujemo", naveo je Vučić.

Mi smo, kaže u šerpe lupali i kada smo samo morali da sedimo kod kuće... malo smo spremni da se žrtvujemo.

"Sa druge strane, ne smemo da prihvatimo da strani faktor izvrši pritisak na nas suprotan nasim nacionalnim i državnim interesima", poručio je Vučić i istakao da je zato vazno da imamo snažnu vladu i snažan i odgovoran parlament u kome će ljudi moći da razgovaraju, ljudi koji različito misle, ali koji dobro žele Srbiji i razumeju da Srbija mora da izađe iz tih stvari da bi ubrzano išla napred.

Upitan da li će Skupštinu konsultovati kada bude donosio odluku u vezi sa KiM, Vučić je odgovorio: "Podrazumeva se".

"Ali, stalno dobijamo pitanja formalne sadržine, kada će nešto da se desi, kalendar, koliko će da traje, hoće li biti referendum… Biće teška godina, ali mene formalne stvari ne zanimaju", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, Skupština će se svakako izjasniti i da se ništa i da se bilo šta desi, jer parlament mora da ima glavnu reč o tome.

Zato je, ponavlja, važno da građani razumeju zašto su izbori važni.

Konačno, ističe, uveren je i da će u narednom mandatu doći i do ubrzavanja evropskih integracija i ko god bio na vlasti, ta vlada mora tome da se posveti.

On ja ponovio da Srbija mora i da čuva bliska prijateljstva sa Kinom i Rusijom i da ne posustane u tome.

Jer, pita, šta bi bilo sa radnicima u Smederevu, Boru da se to urad, ko bi nam pomogao u SB UN o Kosovu...

"Ko bi nam pomogao da imamo ovako jaku armiju, koja je bila pet do deset puta bila slabija nego danas", dodao je Vučić.

On je precizirao i da nam opremljena vojska ne treba za rat, već da bismo preventivno delovali i da nam ne bi napali zemlju.

To su stvari od presudnog znacaja, rekao je i naveo koliko je fabrika otvoreno, auto puteva urađeno, i da će Srbija do kraja 2021. biti druga zemlja.

Vučić je rekao da je SNS ostavila iza sebe mnogo godina teškog rada, boreći se za svaku fabriku, put, svakog čoveka na KiM, te da bi voleo da im građani poklone poverenje i da nagrade oni koji su se borili i radili.

"Molim ljude da ne podržavaju one koji samo umeju da kritikuju. To svako zna, nema ništa lakše od toga. Moja želja je, i voleo bih da ljudi pokažu poštovanje za rad i trud", rekao je Vučić i dodao da će, ako nemaju poverenje naroda, čestitati onome ko pobedi.

Zadovoljan je i što se mnogo ljudi vraća iz inostranstva.

"Na sve vise mesta čujem da se sve više vraćaju.Moramo da im ponudimo dobar posao, da ih zadržimo. Time raste naš BDP, a povećavamo natalitet i naše demografsko pitanje", objasnio je Vučić.

Kazao je da je mnogo toga urađeno proteklih godina, a da je važno da je video da je zamenjena paradigma poraza, žalopojki kod većeg dela narod za paradigmu racionalnog pristupa, uspeha i pobede.

"Da svi građani Srbije mogu da kažu ''možemo da uspemo, ne samo u sportu, već i u ekonomiji i svemu drugom'' », naglasio je on.

Upitan za korona virus rekao je da moramo da živimo sa koronom i da je dobro vođena bitka protiv ove bolesti.

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je broj jedan na SNS listi.- Kad gradite budućnost, morate da imate mlade ljude sa energijom, možda sam među najstarijima na listi. Kada krećete dalje, morate da se osvrnete, da vidite šta ste uradili. Pre nekoliko godina prosečna zarada u Srbiji je bila 330 evra, a danas 518 evra! Prvi put imamo jednocifrenu nezaposlenost. To je jasan pokazatelj, rekao je Nedimović i dodao:- Naš san je da za pet godina prosečna plata bude 900 evra.Ivana Popović, preduzetnik iz Krupnja, rekla je:- Velika mi je čast. Na listi ima veliki broj mladih ljudi, koji svoje pozicije ne shvataju zdravo za gotovo kako bi opravdali poverenje koje smo dobili. Nadam se da se predsednik neće naljutiti kada kažem da je jedini koji je prepoznao da mladi mogu da odlučuju o svojoj budućnosti".- Branim glas ljudi iz ruralne sredine, glas malih preduzetnika, ali i žena. Želim da se taj glas čuje još jače, dodala je Ivana Popović.