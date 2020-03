V.N. | 06. mart 2020. 22:50 |

LjUDI koji su čekali na kiši da potpisom podrže listu SNS i da podrže bolju budućnost dali su nam svoje srce, a ja ću njima dati svoje srce i boriti se protiv onih koji bi da unište našu zemlju a njih porede sa nacistima.

To je danas poručio predsednik Aleksandar Vučić povodom malicizonih komentara na veliki broj potpisnika naprednjačke liste i poređenja sa nacistima. On je, na pitanje novinara da prokomentariše pisanje pojedinih dnevnih listova o navodnoj kupovini glasača, kao i uvrede na račun onih koji su čekali da stave "paraf" na spisak kandidata za poslanike SNS, ukazao na to da je oko 90.000 ljudi pet sati čekalo u redu da da svoj potpis za budućnost Srbije:

- Nisam mogao da verujem da onoliki broj ljudi po kiši u desetinama gradova, sela i mesta širom Srbije čeka da potpiše za našu listu. Ti prizori ulivaju i nadu i energiju, pokazuju da ljudi poštuju rad, da im je stalo do naše zemlje. To su bili obični ljudi. Niste mogli da vidite tajkune, velike bogataše, kojima je tako nešto ispod časti, već običan narod, koji je mirno i dostojanstveno, po kiši, satima stajao u redu, samo da bi potpisao podršku svojoj listi i rekao - ovo je važno za mene, za našu decu, hoću da pružim podršku normalnoj, pristojnoj Srbiji.

Vučić je dodao da su ti ljudi, iako ništa nikome nažao nisu uradili, optuženi od onih koji bi da vode ovu zemlju da su nacisti, samo zato što su čekali u redu.

- Oni su došli da potpišu za budućnost svoje dece, a vi ih vređate na taj način. Šta biste hteli, da budu banda koja dolazi da s barjacima provaljuje u opštine, mesne zajednice? Mi ćemo tu bandu da pobeđujemo pristojnošću i dobrim odnosom.

Predsednik je naglasio da će se boriti protiv onih koji bi da unište zemlju i da na takav način prikažu građane:

- To što su uradili, kako neki tvrde zbog navodne čvrstorukaške discipline - da li verujete da je moguće naterati 90.000 ljudi da stoje po kiši i čekaju da stave svoj potpis?