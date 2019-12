D.A /J.Ć./Novosti online | 26. decembar 2019. 15:41 |

Potraga za Ninoslavom Jovanovićem i malom Monikom i dalje intezivno traje. Loša vest je da se otmičaru i devojčici danas izgubio svaki trag. Ipak, u selu Glogovac smo zatekli tek po nekoga i mnogo policajaca.Meštanin Živorad Jelenković nam je rekao da u selu postoji mnogo napuštenih kuća i da to dodatno otežava istragu.- Mogao je da se sakrije bilo gde. Ovde ima mnogo napuštenih kuća koje bi mogle da mu posluže kao skrovište - rekao nam je Živorad.Iako su pojedini mediji javili da je Malčanski berberin upucan tokom potrage izbor blizak policiji tvrdi da to nije tačno.Ranije dana s je javljeno da posotji sumnja da je kamion bosanskih registarskih tablica prevezao Malčanskog berberina i Moniku do Knjaževca. Otmičar je sa žrtvom viđen na putu Niš-Zaječar pre nego što je krenula velika akcija policije.