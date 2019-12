Novosti online | 22. decembar 2019. 14:34 | Komentara: 0

Devojčica je visoka 170 centimetara, teška oko 62 kilograma, na sebi je imala crnu jaknu, crne pantalone, roze patike, ranac i šal.





Telegraf.rs



Nestala Monika Karimanović (12) poslednji put je viđena kod hotela u Brzom Brodu kod Niša, nedaleko od Suvog Dola gde stanuje, kazala je njena majka Aleksandra.Ona je pregledala snimak sa sigurnosne kamere, na kojem se vidi i jedno sumnjivo vozilo.Očajna majka nada se da će ovaj detalj pomoći policiji da uđe u trag devojčici koja je nestala još u petak. Majka objašnjava detalje sa snimka, koji je mogla samo da pogleda, ali ne i da preuzme.- Pogledala sam video snimak, videli smo nešto, a sad policija treba da utvrdi da li je to povezano sa nestankom. To je bio jedan auto koji se vratio odmah za njom - kazala je majka.Monika je u petak krenula u školu i nije se vratila kući. Kada je njena majka došla do škole, da vidi šta se dešava, saznala je šokantnu vest da se njeno dete tog dana uopšte nije pojavilo na časovima.- Nije bilo naznaka da se zaljubila ili da menja ponašanje, a nema ni rođake kod kojih bi mogla da odsedne - objasnila je ranije majka.Monika je učenica 6. razreda osnovne škole "Zoran Đinđić". Devojčica je iz kuće izašla u 7.20 sati, a škola je od kuće udaljena oko kilometar.