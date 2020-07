Novosti onlajn | 02. jul 2020. 14:07 | Komentara: 0

U SRBIJI će danas biti pretežno sunčano i toplo, ujutru na severu, a posle podne i u ostalim krajevima uz lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom.Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda danas je izdato novo upozorenje.- Danas posle podne i uveče, kao i u petak i subotu, nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom uz lokalno obilne padavine (od 20 do 40 mm za kratak vremenski period, ponegde i više), grad i sa kratkotrajno olujnim vetrom - stoji u objavi od 12 časova.Budući da će pljuskovi biti lokalnog karaktera, nije moguće precizirati njihov prostorni raspored, ali ono što važi za nebo nad celom Srbijom je upozorenje od vremenskih nepogoda - grmljavine, koja će nas pratiti u narednih skoro nedelju dana.Već od sutra, očekuju se nešto svežije temperature za ovo doba godine, koje neće prelaziti 29 stepeni u nekim krajevima naše zemlje.Očekuju se niže temperature, svakodnevno praćene lokalnim pljuskovima i grmljavinom sve do srede, kada opet dolazi do porasta temperature i novog stabilnijeg perioda.