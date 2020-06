Lj. Begenišić | 12. jun 2020. 09:01 | Komentara: 0

Rad na imunološkoj studiji koja će dati odgovor na pitanje koliki je kolektivni imunitet na virus korona u Srbiji, u Institutu za primenu nuklearne energije (INEP) uveliko traje. Takođe, uveliko se radi i na testiranju građana koji žele da saznaju da li su bili zaraženi virusom i tako stvorili antitela na kovid 19. Procedura je jednostavna - vađenje krvi iz vene, bez zakazivanja, ali i bez gužvi i čekanja. Rezultati, nakon dva dana, stižu na imejl adresu, a mogu se i lično uzeti.

Dr Marija Gnjatović, istraživač u INEP i rukovodilac tima za razoj ELISA testa, ističe da će se mnogo više o ovom virusu znati preko studija koje će se raditi:

- To podrazumeva da će svi pacijenti od kojih su uzeta antitela i koji su dali svoj pristanak, biti praćeni kroz određeno vreme. To će pokazati i kakav nam je kolektivni imunitet. Zasada je to pet odsto.

A da bi građani uopšte mogli da se testiraju, zaslužni su naučnici iz ovog instituta koji su napravili svoj test, pa zahvaljujući tome ne moramo da uvozimo skupe i teško dostupne testove iz inostranstva.

- Pacijent nam je uvek na prvom mestu. Mi smo tu da svima koji imaju nedoumica objasnimo i protumačimo nalaz - kaže za "Novosti" dr Jasminka Miloradović, specijalista kliničke biohemije. Ona pojašnjava da je pacijent, kome test pokaže da ima visoka IgG antitela, ili imao kontakt sa obolelim od korone, ili da je asimptomatski preležao koronu a da je njegov imunološki sistem dobro odreagovao na tu infekciju.

Dr Marija Gnjatović objašnjava za "Novosti":

- Napravili smo test i u celu tu priču ušli da bismo izveli epidemiološku studiju, jer test je ključ za njeno izvođenje. Zlatni standard za dijagnostiku je ELISA test i on potvrđuje prisustvo antitela, dok se brzi testovi koriste za skrining. ELISA testovi daju informaciju o količini antitela, što omogućava praćenje trajnosti imuniteta kod pojedinaca, ali i sagledavanje opšte slike o imunskom odgovoru koji se na ovaj virus stvara u humanoj populaciji. Koliko je trajan imunitet koji smo postigli, brzi test to ne može da pokaže.

Ona objašnjava da svi koji su preležali koronu imaju antitela IgM ili IgG klase.

- To pokazuju naša istraživanja - kaže ova naučnica. - Neka ranije publikovana istraživanja, pre svega stručnjaka iz Kine, koja je prva pogođena epidemijom kovida 19, pokazuju drugačije rezultate - da oko 15 odsto obolelih ne razvija antitela. Posledica su najverovatnije upotrebe nedovoljno senzitivnih testova. Kod nas je rezultat malo drugačiji i govori da ih imaju svi.

Pacijente, koji su preležali virus korona i imaju antitela, najviše zanima da li su, u slučaju drugog talasa, oni zaštićeni.

- Nisu sasvim. Postoji mogućnost da se oni opet zaraze, očekuje se da imaju blaži tok bolesti, jer su stekli neki nivo zaštite prema virusu - kaže ova naučnica i pojašnjava da postoje tri vrste virusa:

- Oni koji stvaraju trajni imunitet i takav je virus morbila, odnosno malih boginja. To znači da onaj ko je preležao male boginje, više ih neće imati, bar ne za 30 godina, ali i posle retko. Zatim postoje virusi koji stvaraju antitela, ali ona nemaju mogućnost da se bore protiv virusa i takav je HIV. I postoje virusi koji stvaraju kratkotrajni imunitet, kakav je virus gripa. Kontinuirano praćenje antitelnog odgovora obolelih daće odgovor na pitanje kojoj grupi virusa pripada SARS-CoV-2. Virus korona će, po svemu sudeći, biti kao virus gripa, dakle stvaraće kratkotrajni imunitet i biće sezonski. Mnogi su se plašili da će ličiti na HIV, to jest da antitela neće moći da se bore protiv virusa, ali do sada se pokazalo da nije tako.

Takođe, ona dodaje da će u slučaju drugog talasa virusa korona biti moguće lečenje krvnom plazmom koja se uzima od pacijenata koji su već preležali koronu.

- Za davanje plazme najbolji su oni kandidati koji su asimptomatski preležali bolest, a razvili visoku količinu antitela na virus. Ljudi, inače, žele da daju krvnu plazmu i niko nas do sada nije odbio - kaže ova naučnica.

Naša sagovornica ističe da postoji veliko interesovanje za utvrđivanje antitela, da se javlja dosta firmi kako bi se ispitao kolektivni imunitet preduzeća.







CENA TESTA 3.000

Svi koji žele da se testiraju mogu da dođu u Institut u Zemunu (Bantaska ulica), ali INEP ima svoje ispostave i u Surčinu i u centru Beograda u Ulici Svetozara Markovića. Cena testa je 3.000 dinara, a ako se test ponovi onda je cena upola manja - 1.500 dinara. Radno vreme je od 7.30 do 15.30 i može se doći u bilo koje vreme.





DRŽAVA DOSTA ULOŽILA

Dr Marija Gnjatović ističe da je INEP imao veliku podršku države tokom izrade ELISA testa, te da je prepoznat potencijal koji ima INEP i naučnici koji u njemu rade, a među kojima je 45 doktora nauka.

- Videli su da je dobro ulagati u nas, pa smo dobili čak i više nego što smo tražili. Mi imamo veliki potencijal u oblasti primenjene nauke i u tom smislu možemo mnogo toga da napravimo - kaže naša sagovornica.