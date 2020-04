Novosti online | 01. april 2020. 19:24 | Komentara: 0

Pulmolog Branislav Nestorović, sa Univerzitetske dečije klinike Tiršova, rekao je da se do sada potvrdilo da svi mogu da se inficiraju, ali da bolest ima najčešće ozbiljan klinički tok kod starih.





"Italijani i Španci nisu u početku suzbili širenje, zakasnili su sa merama. Mi smo uvođenjem pravim mera eksponencionalnu krivu razvukli”, rekao je Nestorović.





"Nadamo se da ćemo do Vaskrsa moći da ovladamo situacijom, a iza Vaskrsa da imamo pad krive koja će krenuti na dole", rekao je za televiziju Pink, epidemiolog Branislav Tiodorović, savetnik direktora Instituta za javno zdravlje u Nišu.Tiodorović je rekao da je trenutna situacija bila predviđena i dodao da ćemo do kraja nedelje imati i značajan porast obolelih i umrlih.“Nadamo se da ćemo do Vaskrsa moći da ovladamo situacijom, a iza Vaskrsa da imamo pad sa krivom koja će krenuti na dole”, rekao je Tiodorović i dodao da mladi moraju da shvate da od 40 do 60 godina starosti imamo 29,8 posto obolelih i kako kaže, moraju biti svesni da stariji ljudi ne izlaze i ponašaju se disciploniovanije, i da je zbog toga manji broj obolelih u toj starosnoj grupi.Kako kaže, mladi su vrlo slobodni, moraju da shvate da je neohodna disciplina.“Moramo da shvatimo da smo svi odgovorni. Država samo sprovodi ono što stručnjaci predlažu, ali moramo da uradimo sve kako bi sačuvali svoje zdravlje”, rekao je Tiodorović.Kako kaže, sada smo u situaciji da kažemo da veći deo našeg stanovništva poštuje mere, ali dodaje da postoji i mali deo koji se konstantno kreće i komunicira.“Dajte da se učimo na tuđem primeru. U Italiji i Španiji je katastrofalna situacija. Svi moraju da shvate da je ovo trenutak kada treba svi da se uozbiljimo. Bolje je učiti na tuđem iskustvu nego na sopstvenom. Moramo da shvatimo da ne treba ništa više da nas interesuje od našeg zdravlja", rekao je Tiodorović.“Mala smrtnost postoji i kod mlađih, ali je kod starijih oko 13, 14 posto. Posledice, takođe, mogu da ostanu kod svakoga. Napravljen je strafovit napor. Hiljade ljudi je uključeno u sve ovo, a neki se i dalje ponašaju kao da se ništa ne događa”, rekao je Nestorović.Kako kaže, počinju da se jave dobre vesti, epidemija je, dodaje u prolazu u Evropi.“Mi smo na kraju početka, nalazimo se u četvrtoj nedelji i logično je da raste broj obolelih i smrtnih slučajeva”, rekao je Nestorović.Nestorović je dodao da je umereni optimista i daveruje da nećemo doživeti italijanski scenario.“Kod nas ima puno mladih, ono što je napravilo katrastrofu u Evropi je ogroman broj starih koji su oboleli. Mi imamo fantastičnu stvar da nisu ušle infekcije u staračke domove, osim izolovanog slučaja u Zemunu”, rekao je Nestorović i skrenuo pažnju da i oni koji prežive mogu imati posledice.Dodaje da je svako ko dođe do respiratora rizičan pacijent.“Većina zemalja nema dovoljno respiratora. Veoma su skupi. Mnogo toga propratnog je potrebno za upotrebnu respiratora i sada je 72 pacijenta u Srbiji na njima. I oni su veoma ugroženi”, rekao je Nestorović.Kako kaže, trećina na respiratorima će umreti.Tiodoriović je istakao da je eksponencionalna kriva dobra i kako za sada deluje, sistem je pripremnjen, i dodao je da se u toku ove i sledeće nedelje očekuje porast obolelih.“Krenuli smo sa obimnijim istraživanjem i pre ćemo otkrivi virusonoše i stavićemo ih u izolaciju. Virus još uvek držimo pod kontrolom i dobar je potez sa stvaranjem privremenih bolnica jer će tamo biti laki pozitivni bolesnici, da ne bi oni bili izvor infekcija. I oni u trenutku kada se provere i kada se vidi da nisu nosioci virusa, mogu ići kući”, rekao je Tiodorivić.Nestorović je rekao da su se najviše plašili Beograda, jer se u manjim gradovima virus lakše lokalizuje.