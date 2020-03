Tanjug/Novosti Online | 28. mart 2020. 15:08 > 15:36 |

Epidemiolog Predrag Kon istakao je da je širenje virusa krenulo strmo uzbrdo, da kreće ozbiljno u pojačanu eskalaciju, jer mu je i veći potencijal za širenje zbog sve većeg broja obolelih.









Saopštenje Vlade povodom novih mera prenosimo u celosti:





"Na današnjoj sednici Vlade Republike Srbije, donete se najnovije odluke u vezi sa sprečavanjem širenja virusa COVID-19.



Svim građanima Republike Srbije, kao i strancima sa boravišnom dozvolom, koji su u zemlju ušli 14. marta i kasnije, produžava se obavezna mera kućne samoizolacije sa 14 na 28 dana.



Ovo praktično znači da svi koji su pri ulasku u zemlju dobili usmeno ili pismeno rešenje o kućnoj samoizolaciji u trajanju od dve nedelje, izolacija automatski nastavlja da teče još dve nedelje. Svi građani i stranci sa boravišnom dozvolom, bez izuzetka, u obavezi su da poštuju produženi rok kućne samoizolacije što će nadležni organi u narednom periodu redovno proveravati.



Izmenjeno je vreme trajanja zabrane kretanja za za dane vikenda. Oni će subotom i nedljom morati da ostanu u svojim domovima od 15 časova do 5 časova ujutru. Građani koji nisu stariji od 65 godina, mogu napuštati svoje domove radnim danima i dalje od 5 časova ujutru do 17 časova. Najstariji sugrađani mogu napuštati svoje domove jedino nedeljom između 3 i 8 časova ujutru, u cilju kupovine namirnica.



Vodeći se mišljenjem struke, Vlada Republike Srbije odlučila je da povuče odluku o dozvoljenoj šetnji kućnih ljubimaca u trajanju od 20 minuta između 20 i 21 čas..



Kako se Srbija nalazi u jeku borbe sa zaraznom bolesti izazvane virusom COVID-19, odlučeno je da se sve pijace, na otvorenom i zatvorenom prostoru, zatvore do daljnjeg.



Vlada Republike Srbije nastaviće da sa najvećom pažnjom prati razvoj situacije u vezi sa virusom COVID-19 i prilagođava sve mere, oslanjajući se isključivo na savete stručnjaka. Još jednom apelujemo na sve građane da se pridržavaju svih mera bez izuzetka, kako bismo svi zajedno, što pre iz ove bitke izašli kao pobednici.



Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas će policijski čas vikendom počinjati od 15 časova zbog velikog broja ljudi koji i dalje ne poštuju mere donete od strane Vlade i napuštaju svoje domove.Na konfereneciji za novinare u Plati Srbija, on rekao i da trenutno ima dovoljno zaštitne opreme za medicinske radnike, a da večeras dolazi avion iz Emirata koji će dopremeti još."Pričamo o milionima maski, rukavica, mantila... Ali, hajde da ne pričamo o posledicama, već da se potrudimo da ne dođe do momenta kada su nam te stvari potrebne. Imamo devet slučajeva u izrazito kritičnom stanju i u ovom trenutku lekari se bore za njihove živote. Zato ponovo apelujem na odgovornost“, kazao je Lončar.Ako se pridržavamo mera i ostanemo kod kuće, dodaje, možemo sprečiti situaciju da i sva oprema sveta ne može da nam pomogne."Mi sada beležimo one zaražene od pre četiri-pet dana - što je i trajanje inkubacije, te je pritisak sve veći da se mere moraju pooštravati. Do sada smo mogli da budemo zadovoljni što smo dobili tu nedelju, ali porast pokazuje da do kraja nedelje može biti dvostruko veći broj zaraženih“, kazao je Kon.U ovakvoj situaciji, ističe, epidemiolozi podržavaju rigoroznije mere i zajednički je stav da se na sve moguće načine spreči kontakt."Podržavam vanredne mere. Nijedna vlast nije tako stala iza struke kao ovoga puta i hvala im na tome“, kazao je epidemiolog.Što se tiče manjka antimalarika u apotekama i njihovoj primeni, načelnik Infektivne klinike Goran Stevanović je istakao da ti lekovi ne služe za sprečavanje širenja i odbranu od virusa te se ne smeju koristiti "na svoju ruku“ zbog neželjenog efekta."Oni se koriste kada pacijent već oboli od upale pluća kako bi ublažili zapaljenje, a ne protiv virusa kako su neki neodgovorni u medijima objavili. Zato je i manjak u apotekama jer ih ljudi masovno kupuju i uzimaju na svoju ruku. Tih lekova imamo, ali opet apelujem da se ne koriste za odbranu od virusa jer za to je efikasno rešenje samo izolacija“, kaže Stevanović.