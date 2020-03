Novosti Online | 21. mart 2020. 11:32 |

Grupa od oko 30 srpskih državljana ostala je zarobljena na Baliju nakon proglašenja vanrednog stanja u Srbiji zbog pandemije virusa korona. Turisti su uputili apel državi za pomoć, jer aviokompanija gasi letove u sledećih 48 sati.- Pored toga što smo nedelju dana pred put ispitivali agenciju povodom proglasenja svetske PANDEMIJE, agencija „Jungle Tribe“ nam je garantovala siguran odlazak 14.03.2020, kada smo i krenuli iz Beograda. Sleteli smo u Denpasar i stigli u smeštaj 15.03 u grad Ubud. Tu smo ostali do juče dana 20.03. Ujutru 20.03, krećemo za Seminak jer nam agencija javlja da imamo let za Zagreb 21.03 u 00:35. Iz Beograda je krenulo 20-oro. U grupi je 5-oro ljudi preko 60 godina. Jedan invalid(slep). Srba ima 13-oro, par iz Makedonije i 2 Crnogorke – piše u apelu.Situaciju u kojoj su naši građani je sve teža i teža kako se približava obustava letova.- Sinoć na aerodromu 1 putnik je uz Hrvatski pasoš odleteo i treba svakog časa da sleti u Zagreb(njeno prebivalište je Barselona), danas je od putnika je otišao danas za Nemačku jer ima taj pasoš i tamo živi i radi. Agencija je uspela da mu zameni kartu. A sinoć smo stigli opet u Denpasar na aerodrom sa kartama za Zagreb, gde su nas redom bez objašnjenja sprovodili na poseban šalter i rekli da čekamo. Šta ne znamo. Tada je krenula panika među nama i tada smo shvatili da ćemo do ko zna kada ostati ovde. Jedva smo nakon zatvaranja check in šaltera vratili u hotel Seminjak u hotel koji nam je plaćen do 26.03. – stoji u apelu.