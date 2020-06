R. RADOSALjEVIĆ | 03. jun 2020. 23:13 | Komentara: 0

IAKO se zbog pandemije korona virusa 73. izdanje prestižnog festivala u Kanu ne održava u tradicionalnom obliku i terminu (planirano je od 12. do 23. maja), Tjeri Fremo, umetnički direktor ovog glamuroznog praznika “pokretnih slika”, objavio je danas selekciju filmova odabranih za ovu godinu. Na listi odabranih ostvarenja je i film „Suton“ litvanskog reditelja Šarunasa Bartasa, istorijska saga nastala kao koprodukcija Litvanije, Srbije, Francuske, Letonije, Češke i Portugalije, za koju je podršku, između ostalih, dao i Filmski centar Srbije.





Reč je o prvoj i zasad jedinoj koprodukciji Litvanije i naše zemlje, a radnja Bartasove drame događa se 1948. godine. Rat je gotov, ali Litvanija živi u bedi. Untė, glavni junak priče je 19-godišnji pripadnik partizanskog pokreta koji se opire sovjetskoj okupaciji. Pozicije u tom okršaju nisu jednake, ali će ova očajnička borba odlučiti budućnost čitavog stanovništva. U uzrastu u kom se otkrivaju život i ljubav, mladić nailazi na nasilje i izdaju. Granice između burne strasti mladosti i cilja njegove borbe su zamagljene. On će se predati svim srcem, makar to značilo i da će izgubiti svoju nevinost… Film „Suton“ su producirali Šarunas Bartas i Jurga Dikčiuviene u ime livanske kuće Studio Kinema, u koprodukciji sa kućama: Biberche Productions (Srbija – producentkinja Nikolina Vučetić Zečević), Kino Elektron (Francuska), Mistrus Media (Letonija), Sirena Film (Češka), Terratreme Filmes (Portugalija). Kako navodi portal Film New Europe, budžet ovog filma iznosi oko 1. 8000.000 evra, sniman je tokom 22 nedelje u Litvaniji, a na njegovom nastanku je, pored tima naše produkcijske kuće Biberche i Nikoline Vučetić Zečević, učestvovalo i mnogo filmskih autora i radnika iz Srbije (maskeri, šminkeri, šarferi, mikromani, VFX artisti i supervizor).

Datum srpske premijere „Sutona“ biće naknadno saopšten.













OZON, TRUEBA, ANDERSON…





ZA selekciju 73. Kanskog festivala, pored „Sutona“, odabrano je još 55 ostvarenja iz čitavog sveta, među kojima su novi filmovi najvećih reditelja današnjice - Vesa Andersona, Fransoa Ozona, Stiva Mekvina, Maiven, Tomasa Vinterberga, Fernanda Truebe... Očekuje se da će ovogodišnja kanska selekcija biti prikazana u okviru posebnih projekcija na filmskim festivalima koji se održavaju od jeseni, pa na dalje – u Lokarnu, Telurajdu,

San Sebastijanu, Busanu…