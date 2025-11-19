KOMENTAR: NIS

IMA li spasa za "Naftnu industriju Srbije"? Ovo pitanje je postavljeno na vrh prioriteta srpske države.

Foto: P. Mitić

Iako je primetna nervoza u delu Vlade, predsednik smiruje strasti tvrdeći da će pronaći rešenje, koje će sačuvati energetsku stabilnost naše zemlje.

Na stolu imamo izričitu želju Amerike da se Rusi potpuno isključe iz vlasništva ove strateške kompanije. Prema dostupnim informacijama Moskva ili bolje reći Sankt Peterburg, gde je sediše "Gasproma" i njegovih sestrinskih firmi koji gazduju NIS-om, pregovaraju sa evropskim i arapskim partnerima o prodaji. Sledi ponuda mađarskog šefa diplomatije Petera Sijarta da njihov MOL otkupi rusko vlasništvo i poslednji scenario da Srbija posegne čak i za deviznim rezervama, kako bi preplatila otkup ruskog dela u NIS-u.

Koji je od ovih scenarija najbolji? Svaki koji bi u kratkom roku omogućio NIS-u da može da uvozi naftu i nastavi nesmetano da radi, jer već 40 dana NIS je pod sankcijama i nema pristup sirovinama! Od onog što je na stolu, deluje da bi ruski dogovor sa partnerima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata bio najbezbolnije rešenje. Emirati su u dobrim odnosima i sa Moskvom i sa Vašingtonom i najveća je verovatnoća da ne bi bilo prepreka da se ovaj aranžman realizuje.

Da MOL kupi NIS, a uz to i bugarski "Lukoil" je dobra ideja, ali je pitanje koliko je realna. MOL je i pre godinu i po pokušavao da se domogne bugarskih naftaša, ali nije uspeo. Pitanje je da li bi uspeo ovaj put? Ekonomska snaga MOL-a nije tolika da može da preuzme oba giganta, a pitanje je da li bi Amerikanci dozvolili Mađarskoj toliku moć imajući u vidu da neretko evropski mediji njihovog premijera Orbana karakterišu kao "Putinovog proksija".

Naše preplaćivanje NIS-a osim što bi prenapregnulo domaću ekonomiju u izuzetno osetljivom istorijskom trenutku, opet nije garancija da bi i Srbija bila prihvatljiv vlasnik. Ne zna se da li bi ovaj potez značio i skidanje sankcija, jer mi smo u očima Zapada, pogotovo SAD, zemlja koja jedina na Starom kontinentu nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji.

Kako bilo, vremena je sve manje.