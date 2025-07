KOMENTAR: Trica

TROJKA ili trica... Reći će neko da je svejedno kako sportski komentatori na ovim prostorima krste koš, katkad zlata vredan.

Foto: D. Milovanović

Uz zvuk sirene, sa pola terena, iz trka. Pogodak koji budi posebne emocije i koji se uglavnom proslavlja sa tri prsta, uzdignuta ili ne. E, to već za neke nije svejedno. A, kada bolje razmislimo i ne može da bude, niti će ikad biti.

Razlog - jednostavan: Tr(ojk)icu na taj način slave uglavnom naši košarkaši, ponosno na sportskim borilištima širom planete. I tako je još od one Đorđevićeve iz Istanbula 1992. koja je Partizanu donela evropski tron, pa opet Saletove, gotovo identične, ovoga puta u dresu reprezentacije tadašnje SRJ protiv Hrvatske na EP u Španiji 1997, do one nestvarne Kecmanove usred Zagreba protiv Cibone, 2010, koju stotinku pre kraja finala tadašnje Jadranske lige.

Ti i takvi koševi na svakom parketu na kugli zemaljskoj pozdravljaju se aplauzom ili uzdahom. U svakoj zemlji je tako - osim u Hrvatskoj, gde tri prsta posle postignutog koša znače "prekršaj" i to zakonom "uređen" i još globom "naplaćen", "prekršaj" koji se tumači kao "nacionalistički simbol".

A mi... Ponovo se čudimo? U čudu je sigurno nedavno bio i košarkaš beogradskog FMP Filip Barna, kome su hrvatski graničari, postupajući po "prekršaju", na Bajakovu iz džepa izbili 550 evra. Ovaj Subotičanin je učinio "prekršaj" na terenu i to pre ravno tri meseca kada je kao najbolji akter meča regionalne ABA lige Splitu, tamo na njihovim Gripama, ubacio 21 poen proslavljajući sa tri prsta i pokoju trojku i, razume se, pobedu svoje ekipe. A ko pobede i trojke godinama ređa u ovom sportu u Hrvatskoj dobro znaju. Usud ili nešto drugo, tek onaj sramni silazak sa postolja u Atini 1995. dok zlato primaju naši košarkaši pratiće ih doveka.

I zato, vreme je da se više ne čudimo već da na čelo stavimo, ne jedan, već tri prsta.