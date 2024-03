MAŠINERIJA

DIJALOG Beograda i Prištine, koji je duže vreme na "leru", najverovatnije se neće ni ubrzavati do jeseni. U prilog tome ide i najava da će specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak otići na novu funkciju ambasadora EU u Švajcarskoj. Uz to, Brisel čekaju izbori u junu, tako da se može očekivati da tek Lajčakov naslednik, i to nakon letnnje pauze, možda pomeri stvari unapred.