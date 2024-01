BIVŠI GUVRENER AUSTRIJSKE POKRAJINE: Jednostrani pristup Zapada sve više udaljava Srbiju od EU

JEDNOSTRANI pristup Zapada, sve više udaljava Srbiju od Evropske unije, ocenjuje bivši guverner austrijske pokrajine Salcburg Franc Šausberger.

- Ne morate biti pristalica predsednika Srbije Aleksandra Vučića ako pokušavate da što objektivnije sagledate dešavanja oko parlamentarnih izbora u Srbiji. Nikako nije korisno ako želja dominira nad razumom, kao što je očigledno bio slučaj kod političara i medija u većini zemalja Zapada kada su nedeljama pre izbora prognozirali ogroman gubitak Vućevoj SNS i predstavili moguću pobedu opozicije, kao u Poljskoj - istakao je u autorskom tekstu u bečkom dnevniku "Kurir" Šausberger, predsednik Instituta regiona Evrope (IRE), koji je za vreme izbora boravio u Srbiji.

Zato navodi sa je onaj ko je, kao on bio u Beogradu i razgovarao sa ljudima, mora doći do objektivnije ocene:

- Jedno je jasno: Vučić je kao predsednik dominirao predizbornom kampanjom i delovao kao faktički lider stranke, što kod nas ne bi bilo zamislivo. Mnogi ljudi, posebno urbano obeleženi, jasno su rekli da neće glasati za Vučića, ali su priznali da ne znaju za koga iz opozicije da glasaju. Njihovi glavni kandidati su uglavnom bili nepoznati, a alternativa programu vlasti potpuno je izostao. Slogan 'Srbija protiv nasilja' više nije bio aktuelan i nije odgovarao potrebama ljudi. Sa Vučićem su čak saglasni oko jedne važne tačke: bez ustupaka po pitanju Kosova. Tema EU nije bila prisutna kod opozicije, pošto je trenutno nepopularna - toliko o njenoj zapadnoj orijentaciji - konstatuje Šausberger.

Piše i da je Vučić više puta isticao "sopstvene navodne odnosno stvarne uspehe" i pozivao ljude da to ne sme da stane.

To što je za taj put glasalo 47 odsto građana ne može se okarakterisati ni kao glupost ni kao naivnost, napominje Šausberger.

- Bilo je svakako nepravilnosti koje ne treba umanjiti. Verovatno su ih napravili prerevnosni partijski kadrovi. To je teško da je moglo dobro doći i samom Vučiću, koji je morao da zna da to ne može ostati skriveno i da će samo dovesti do poteškoća. Prema opštoj oceni, ove nepravilnosti ne bi suštinski uticale na ukupan rezultat - konstatuje.

Drugačije je, kaže, sa Beogradom:

- Ovde su rezultati veoma blizu, pa se mora izvršiti revizija i, ako je potrebno, novi izbori u pojedinim gradskim četvrtima. Ali činjenica da pristalice liste 'Srbija protiv nasilja' sada nasiljem pokušavaju da ostvare svoje ciljeve, razbijajući prozore na Gradskoj skupštini i pokušavajući da upadnu u nju, ozbiljno je poljuljo kredibilitet opozicije.

Činjenica da su jednostranim stajanjem na stranu "zapadne" opozicije, i jednostrani medijski komentari još jednom pružili priliku Rusiji da se solidariše sa Vladom Srbije, čime se situacija dodatno zakomplikovala - samo izaziva nerazumevanje kod objektivnog posmatrača - zaključio je Šausberger.

