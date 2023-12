NAŠA KAMPANJA JE BILA KAMPANJA PROGRAMA I PLANOVA Vučić: Nikome od njih nismo pomenuli ni porodicu, niti bilo šta

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je ponosan na to što je kampanja liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" bila kampanja programa i planova.

Foto: N.Skenderija/Novosti

- Nikome od njih nismo pomenuli ni porodicu, niti bilo šta. Kada bismo govorili o njima, govorili bismo o kontrastima, onome što su pričali do pre mesec dana ili do pre šest meseci i onome što pričaju danas. Ni o čemu više. Njihove reči smo koristili protiv njihove nepostojeće politike. A ne uvrede ili bilo šta slično - rekao je Vučić na TV Prva.

Kaže da je opozicija s druge strane o njemu govorila o tome ko mu je otac, da su izdajnici i slično i da će zato da izgube izbore jer narod takve floskule da trpi neće.

- Sve vreme to rade, sve vreme predstavljaju sebe, ne samo kao elitu, već kao izabrane, kao one koji bi morali da vode zemlju. A neverovatno je da, ma koliko se to njima ne dopalo, da upravo najgori među njima, oni koji nisu mogli razred da završe govore o tome kako je potrebno da vladaju najbolji, a oni su najbolji. Koji ih je izabrao da budu najbolji i po čemu su najbolji? - upitao je on.

Kako dodaje, razume zašto postoji toliki odijum protiv njega i zašto se cela kampanja svodila na to ko će kako da ga opsuje, ko će koliko ružnih i odvratnih gadosti da izgovori o njegovoj porodici, majici, mom ocu.

- Zašto imaju toliki odijum i razumem ih zašto me mrze? Zato što ja nemam tu vrstu straha kao što imaju svi. Obični ljudi moraju da prođu kroz toplog zeca kroz sve njihove medije koji su u vlasništvu Šolaka i Đilasa. Ko god ne misli isto kao oni, vode hajku - naveo je Vučić. U tom smislu je spomenuo Nikolu Jokića i Nikolu Pejakovića.

- Pogledajte šta su radili prethodnih dana i Nikoli Jokiću i Nikoli Pejakoviću. Ljudima koji su krivi zato što drugačije misle. Pri tome Nikola Jokić, naš najbolji košarkaš svih vremena. Nikada neće imati košarkaša koji će da bude MVP NBA lige. Dakle, to smo ga sad imali i u narednih 300 godina ga nećemo imati. Ali baš ih briga. Nemate pravo da mislite drugačije - rekao je Vučić. Neću da prihvatim da su svi isti jer mi to njima nismo radili, rekao je Vučić.

