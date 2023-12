BULATOVIĆ: Šabački razbojnik Zelenović preklinje ljude da glasaju za Đilasa

KANDIDAT za narodnog poslanika na listi „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ Dejan Bulatović rekao je da je Nebojša Zelenović bivši gradonačelnik Šapca i čovek Dragana Đilasa preko opozicioih medija "zavapio da ljudi glasaju za Đilasovu listu".

Foto: Printscreen/Jutjub/Dnevnik

„Povodom pisanog obraćanja jednog od Đilasovih jurišnika, admirala nepostojeće mornarice koja bi, da se on pita, plovila isto tako nepostojećim Panonskim morem, Nebojše Zelenovića, koji je preko jednog od opozocionoh propagandnih portala zavapio da ljudi glasaju za Đilasovu listu, uz poruku da tog dana narod uzima svoju sudbinu u svoje ruke, podsetio bih ga na jednu važnu činjenicu. Narod Srbije je u više navrata od 2012. godine pa do danas uzimao olovku pravde u svoje ruke. Prilikom svakog glasanja, taj narod je jasno izražavao nedvosmislenu volju po kojoj je Aleksandar Vučić jedini koji može da sačuva Kosovo i Metohiju u okviru Republike Srbije, stane u kraj kriminalu bivšeg režima, otvori Srbiji vrata Evropske Unije i spreči novo mračno doba koje bi da vrate Đilas, Tepić, Zelenović, Lazović, Ćuta i Lutovac. Ista ta volja, iskazaće se i 17. decembra, a u mračnom dobu će ostati svi koji su pristali da budu posilni Dragana Đilasa“, rekao je kandidat za narodnog poslanika na listi „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“, Dejan Bulatović.

„Skandal je, Nebojša Zelenoviću, što smatraš da narod Srbije ima volju samo tog jednog, izbornog dana. „Sposobni i hrabri“ na toj vašoj listi, samo su mit i priviđenje, jer je Srbija 12 godina propadala pod režimom koji su sprovodili baš ti vaši „sposobni i hrabri“, danas presvučeni u „slobodne i pravedne“, a koji su se ispostavili pogodni jedino za prisvajanje 619 miliona evra. Pominjanje gnusnih laži kako je spremanje zimnice u Srbiji postalo dostignuće, izaziva jedino gađenje i to najveće kod građana Šapca koje ponovo ponižavaš lažnim i praznim pričama. Kapitalni projekati, poboljšanje kvaliteta vazduha, gradskog prevoza i pomoć poljoprivrednicima, to su samo neke od laži koje sipaš u nadi da ćeš uspeti da se ogrebeš za neki glas. Koliko godina si vršio apsolutnu vlast u Šapcu? Zašto za to vreme nisi uradio sve o čemu govoriš, već sada prosipaš naknadnu pamet kao neslavni 72. na Đilasovoj listi? Ti možda ne znaš šta je sram, ali znaju Šapčani i sramota ih je od tebe i tvog lopovluka“, naglasio je Bulatović.



„Da zaključim. Nebojša Zelenović traži od naroda mandat za formiranje tehničke Vlade, u kojoj bi verovatno Đilas bio premijer, Marinika ministarska pravde, a Miketić ministar za moral. Traži od naroda da se vrati na mesto gradonačelnika Šapca kako bi mogao da dovrši započeto, vraćanje Šapca ne čak ni u mračno već u kameno doba. Ali, građani Šapca, Beograda i cele Srbije mogu mirno da spavaju, to se neće dogoditi. Poverenje koje predsednik Srbije Aleksandar Vučić uživa u narodu, niko od vas prevaranata i poslušnika Dragana Đilasa ne može da naruši i budite sigurni da je narod Srbije dovoljno mudar i da nikada više neće dopustiti da ga prevare Zelenović i njemu slični“, zaključio je Bulatović.