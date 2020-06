Novosti Online/Biljana Dabić | 14. jun 2020. 22:57 | Komentara: 0

REKTOR Bogoslovije svetog Petra Cetinjskog na Cetinju Gojko Perović kazao je u nedelju veče ispred sabornog hrama svetog Jovana Vladimira u Baru da je u narednih mesec dana sve u rukama vlade Crne Gore da popravi, ispravi članove spornog Zakona o slobodi veroispovesti. Nakon 12. jula, kada prođe Petrovski istakao je Perović, „više pričati nećemo“.





- Što se mene tiče i većine, nemamo se što čekati. Vidimo koliko je njima do pravde i zakona. Ali, čekaćemo dok ne prođe Petrovski post, a dalje od toga više pričati nećemo. Nas uvoditi u njihove predizborne kampanje neće. Taj film neće gledati. Tada ćemo imati potpuno pravo da iz punih usta kažemo sve što mislimo i o načinu kako se vlada i kako se donose ovakvi zakoni. Sve je u rukama Vlade. Imaju mesec dana da poprave, isprave, maknu pogrešne članove i napišu Zakon kako treba. Do tada mi ćemo biti uporni. Sledeće nedelje još brojniji, sledeće još brojniji u litijama, one tamo još veća litija - poručio je rektor Gojko Perović iz Bara.





On je podsetio da je ovih dana Mitropolija Crnogorsko primorska poslala Evropskoj komisiji, stranim ambasadama, i vladi Crne Gore pisma.





- Rekli smo da tačno vidimo kakve su njihove namere što se tiče pregovora o Zakonu (Zakon o slobodi veroispovesti). Vidimo i koliko im je stalo da se ovaj zakon popravi. Sve je to nama jasno - kazao je Perović dodajući da vlast vernicima SPS spočitava da su neprijatelji Crne Gore, ili da ne poštuju državu.





- Ne znam šta više ne izmišljaju – da smo protiv zdravlja, da unosimo virus. Večeras se pojavila informacija da se pojavio slučaj korona virusa importovan u Crnu Goru, baš danas (kad su krenule litije kroz Crnu Goru). E to će biti malo sutra, a sutra kad osvane opet će biti malo sutra. Taj film nećete gledati. Ili što rekoše za jednog našeg književnika koji se nije baš proslavio u politici, a to možemo reći i za pojedine iz vlasti - nismo čitali sve što su napisali, ali smo ih pročitali - kazao je rektor Perović.







U obraćanju okupljenim vernicima Srpske pravoslavne crkve ispred Sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira, Perović je podsetio i na vreme Rimskog carstva:







- Rekli su da Hrišćani ne poštuju Rimskog cara. Nije bilo pitanje nepoštovanja cara kao cara, nego on se predstavljao da je Bog. Ta velika imperija - Rimsko pravo, rimska kupatila, rimski mozaici, rimski filozofi, rimska umetnost, rimski gradovi, legije... civilizacija počiva na tim temeljima. Ta država imala je jednu veliku grešku. Njen car je mislio da je Bog. I onda su Hrišćani rekli - poštujemo, kako ne, i Zakone, i pravo, i ulice, i pravila, ali Bogami ima samo jedan Bog kome se klanjamo. Ne klanjamo se nikakvom caru pa da je, što kažu od zlata. Jer ako je car od zlata, a misli da je Bog, onda je to zlatno tele. Mi se ne klanjamo zlatnom teletu - kazao je rektor Perović.





On je kazao da ima informaciju da su u policiji već napisani pozivi za sveštenike barske da se večeras jave u CB zbog toga što smo mi večeras u crkvenoj porti.





- Mi smo litijom u Baru pokazali da smo gospoda. Nisu gospoda oni koji srljaju, viču, psuju. Kako vitez zakazuje megdan - no se spremi i izađi, biraj mesto za megdana. Tako se radi. To je rekao pop Milo nikšićkom kapetanu Mušoviću. Nemojte da ovo „nikšićki kapetan“ ima veze sa nečim drugim. Znači biće mesta, ne za megdana, ne daj Bože da se neko bije, nego mesta i vremena da se dobro objasnimo i svakome nacrtamo, ako nekome nije jasno – da mi naše svetinje ne damo. Zato nema srljanja - zaključio je Perović.