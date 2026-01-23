SAVRŠEN TERMIN! Evo kada Novak Đoković igra treće kolo Australijan opena
ORGANIZATORI Australijan opena su već objavili raspored za subotu. Očekuje se najtopliji dan u Melburnu, ali za Novaka Đokovića nema problema.
Najbolji srpski teniser svoj meč trećeg kola sa Botikom van de Zandshulpom igra na Rod Lejver areni, prvi u večernjem programu – to znači 19.00 po lokalnom, odnosno u subotu od 9.00 po srednjoevropskom vremenu.
Inače, do sada su Đoković i Holanđanin igrali dva puta i skor je 1-1. Novak je lako slavio u Astani 2022. godine, ali je prošle godine u Indijan Velsu Botik slavio sa 6:2, 3:6, 6:1.
Podsećanja radi, najveću pobedu u karijeri Van de Zandshulp je zabeležio na Ju-Es openu 2024. godine, kada je u drugoj rundi izbacio Karlosa Alkaraza.
