NA PECANJE U NACIONALNI PARK: Ribolov na jezerima planine Tare

Ribolovna sezona na vodama Nacionalnog parka Tara je počela, sportski ribolovci su u prilici da uživaju najatraktivnijim revirima u okviru zaštićenog područja, i to na akumulaciji „Bajina Bašta“ – jezeru Perućac, u delu koji pripada Republici Srbiji, od krune brane do Brusničkog potoka i granice sa Bosnom i Hercegovinom, zatim na akumulaciji „Beli Rzav“ – jezeru Zaovine, kao i na jezeru Spajići, ispod brane jezera Zaovine.

N. Janković

- Glavna ribolovna sezona traje od aprila do oktobra, dok se pojedine vrste, poput plotice, bodorke i grgeča, mogu loviti i tokom zime. Na svim ribolovnim vodama Nacionalnog parka Tara zabranjen je lov potočne pastrmke i mladice – rečeno je u Nacionalnom parku Tara.

Jezero Perućac, udaljeno 13 kilometara od Bajine Bašte, poznato je po bogatom ribljem fondu i kapitalnim primercima pojedinih vrsta. Na njemu se love som, plotica, skobalj, klen, šaran, bodorka, mrena, grgeč i uklija. Posebno je atraktivan ribolov soma, naročito nakon završetka lovostaja, koji traje od 1. maja do 15. juna, pa do kraja septembra. Najbolji rezultati, kako navode u parku, postižu se lovom iz čamca.

Jezero Zaovine, smešteno u srcu Tare na 30 kilometara od Bajine Bašte, važi za jedno od najlepših planinskih jezera u Srbiji. Sa nadmorskom visinom od 881 metar, bistrom vodom, brojnim zalivima i rukavcima, predstavlja poseban doživljaj za ljubitelje ribolova. Na ovoj akumulaciji najčešće se love klen, plotica, bodorka, skobalj, grgeč, som i zeka, a dnevni ulov ograničen je na najviše tri kilograma autohtonih vrsta.

- Posebna pravila važe na jezeru Spajići, koje je pastrmski revir, ali se na njemu mogu loviti i krupni primerci klena. Ribolov je ovde strogo kontrolisan, uz ograničen broj ribolovaca, a obavlja se isključivo jednim štapom u periodu od 15. juna do 30. septembra. Zabranjena je upotreba čamca i živih mamaca, a dnevni ulov ograničen je na najviše tri kilograma autohtonih vrsta. Najčešće lovne vrste su klen i grgeč – ističu zaštitari koji i izdaju dozvole.

Dozvole za ribolov izdaje isključivo „Nacionalni park Tara“ d.o.o. Godišnje dozvole mogu se kupiti samo u upravnoj zgradi preduzeća, dok su dnevne i sedmodnevne dozvole dostupne i kod dežurnog ribočuvara na terenu.

Prema cenovniku za 2026. godinu koji je još na snazi, cena godišnje dozvole je 6.000 dinara, sedmodnevne 2.600, a dnevne 1.300 dinara.