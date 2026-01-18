KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove nedelje
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
BUNDESLIGA
15.30 Štutgart - Union Berlin 1 (sa 1,77 na 1,68)
SAUDIJSKA PROFESIONAL LIGA
18.30 Neom - Al Hilal 2 (sa 1,50 na 1,38)
SERIJA A
20.45 Milan - Leće 1 (sa 1,35 na 1,28)
ŠPANSKI SUPERKUP
21.00 Real Sosijedad - Barselona GG (sa 1,62 na 1,44)
