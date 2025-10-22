KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove srede
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
AZIJSKA LIGA ŠAMPIONA
12.00 Gangvon - Visel Kobe UG 0-2 (sa 1,80 na 1,50)
14.15 Šangaj šenhua - Seul 2 (sa 3,50 na 2,30)
ITALIJA SERIJA D KUP
14.30 Valmontone 1921 - Orvijetana UG3+ (sa 2,35 na 1,95)
15.00 Frankavila - Martina UG 0-2 (sa 1,57 na 1,44)
LIGA ŠAMPIONA
21.00 Bajern Minhen - Klub Briž 1 (sa 1,25 na 1,17)
21.00 Ajntraht Frankfurt - Liverpul UG 3+ (sa 1,40 na 1,31)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
22. 10. 2025. u 07:00
JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote
22. 10. 2025. u 07:30
ZA LjUBITELjE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
22. 10. 2025. u 08:11
ČEH JE PREDAO POSLEDNjI MEČ: Italijan igra po sistemu toplo-hladno
22. 10. 2025. u 07:59
EVROPA U ŠOKU! UEFA uvodi neverovatnu promenu u fudbal
Najnovije vesti iz fudbala su prilično neverovatne.
22. 10. 2025. u 21:50
ALBANCI U NEVERICI! Evo šta je hiljade ljudi radilo u centru Barselone (VIDEO)
Da su Kosovo i Metohija Srbija - zna svako u Srbiji. A podsetnici na to "niču" širom Evrope.
22. 10. 2025. u 15:25
NOVI ŽIVOT ROMANA ABRAMOVIČA: Ćerka mu napala Putina, preživeo pokušaj trovanja, sad počinje mega-povratak u fudbal!
Rat u Ukrajini doveo je do brojnih sankcija Rusiji i Rusima, a čuveni bogataš i donedavno vlasnik fudbalskog kluba Čelsi, Roman Abramovič, nije izuzet iz njih. Ipak, fudbalu se vraća na velika vrata, ako je verovati najnovijim vestima.
21. 10. 2025. u 20:18
Komentari (0)