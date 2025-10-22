TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove srede

Тип редакција

22. 10. 2025. u 08:40

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и ове среде

Foto: Profimedia

AZIJSKA LIGA ŠAMPIONA

12.00 Gangvon - Visel Kobe UG 0-2  (sa 1,80 na 1,50)

14.15 Šangaj šenhua - Seul 2 (sa 3,50 na 2,30)

ITALIJA SERIJA D KUP

14.30 Valmontone 1921 - Orvijetana UG3+ (sa 2,35 na 1,95)

15.00 Frankavila - Martina UG 0-2 (sa 1,57 na 1,44)

LIGA ŠAMPIONA

21.00 Bajern Minhen - Klub Briž 1 (sa 1,25 na 1,17)

21.00 Ajntraht Frankfurt - Liverpul UG 3+ (sa 1,40 na 1,31)

