KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove nedelje

19. 10. 2025. u 11:53

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

SERIJA A

12.30 Komo - Juventus UG 0-2 (sa 1,85 na 1,70)

PREMIJER LIGA

17.30 Liverpul - Mančester junajted UG 3+ (sa 1,67 na 1,45)

BRAZIL 1

21.00 Flamengo - Palmeiras UG 2+ (sa 1,50 na 1,38)

LA LIGA

21.00 Hetafe - Real Madrid 2 (sa 1,55 na 1,45)

