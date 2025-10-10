KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka
PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar
AFRIKA - KVALIFIKACIJE ZA SP
15.00 SUDAN - MAURITANIJA 1 (sa 2,90 na 2,20)
18.00 ZIMBABVE - J. AFRIKA 2 (sa 1,40 na 1,25)
EVROPA - KVALIFIKACIJE TA SP
20.45 ŠVEDSKA - ŠVAJCARSKA 1 (sa 2,80 na 2,35)
HRVATSKA 2
15.00 RUDEŠ - BSK BIJELO BRDO 1 (sa 2,00 na 1,82)
