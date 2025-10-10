TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka

Ivan Dobrilović

10. 10. 2025. u 10:55

PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог петка

Foto: Profimedia

AFRIKA - KVALIFIKACIJE ZA SP

15.00 SUDAN - MAURITANIJA 1 (sa 2,90 na 2,20)

18.00 ZIMBABVE - J. AFRIKA 2 (sa 1,40 na 1,25)

EVROPA - KVALIFIKACIJE TA SP

20.45 ŠVEDSKA - ŠVAJCARSKA 1 (sa 2,80 na 2,35)

HRVATSKA 2

15.00 RUDEŠ - BSK BIJELO BRDO 1 (sa 2,00 na 1,82)

