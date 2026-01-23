OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Petak
17.00 Zadar -Cedevita Olimpija +162,5 (1,85)
20.30 Virtus Bolonja - Crvena zvezda 2 (2,20)
Kvota: 4,07
