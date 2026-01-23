TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak

Marko Milosavljević

23. 01. 2026. u 07:45

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за петак

Foto: Aba liga/ Cedevita Olimpija/Ales Fevzer

Petak

17.00 Zadar -Cedevita Olimpija +162,5 (1,85)

20.30 Virtus Bolonja - Crvena zvezda 2 (2,20)

Kvota: 4,07

