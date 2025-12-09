BEZ PORAZA SU: Tim iz Malage juri nove bodove
KOŠARKAŠI Unikahe će u petom kolu Lige šampiona gostovati Ostendeu.
Izabranici Ibona Navara igraju dobro u Ligši šampiona, trenutno zauzimaju prvu poziciju u grupi sa skorom 4:0.
Današnjeg rivala su savladali u trećem kolu na svom terenu, konačan rezultat glasio je 102:80.
Kendrik Peri je tada sa 22 poeba predvodio svoj tim do pobede, Duarte je ubacio 14, dok je Perez dodao 14.
Verzjemoda će tim iz Malage i danas slaviti.
NAŠ TIP: H2 10,5 (kvota 1,57)
