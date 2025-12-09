TIP ostali sportovi

BEZ PORAZA SU: Tim iz Malage juri nove bodove

Marko Milosavljević

09. 12. 2025. u 13:19

KOŠARKAŠI Unikahe će u petom kolu Lige šampiona gostovati Ostendeu.

БЕЗ ПОРАЗА СУ: Тим из Малаге јури нове бодове

profimedia

Izabranici Ibona Navara igraju dobro u Ligši šampiona, trenutno zauzimaju prvu poziciju u grupi sa skorom 4:0.

Današnjeg rivala su savladali u trećem kolu na svom terenu, konačan rezultat glasio je 102:80.

Kendrik Peri je tada sa 22 poeba predvodio svoj tim do pobede, Duarte je ubacio 14, dok je Perez dodao 14.

Verzjemoda će tim iz Malage i danas slaviti.

NAŠ TIP: H2 10,5 (kvota 1,57)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP AMINOVAO, CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne

TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne