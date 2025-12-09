TIP ostali sportovi

ALIMPIJEVIĆEVI PULENI MELJU: Bešiktaš igra strašnu košarku ove sezone

Marko Milosavljević

09. 12. 2025. u 08:38

KOŠARKAŠI Bešiktaša će u desetom kolu Evrokupa ugostiti Lijetkabelis.

FOTO: Profimedia

Izabranici Dušana Alimšijevića igraju sjanu košarku i u dosadašnje delu sezone upisali su samo tri poraza.

Prvi poraz su pretrpeli od Fenerbahčea u Supekupu, a zatim i dva u Evrokupu, prvi je bio upravo od današnjeg protivnika.

U domaćem šampionatu imaju maksimalan skor, odigrali su deset utakmica i ostvarili isto toliko pobeda.

Verujemo da će danas ostvariti rutinski trijumf.

NAŠ TIP: Bešiktaš - Lijetkabelis H1 -16,5 (kvota 1,90)

