TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak

Marko Milosavljević

09. 12. 2025. u 08:09

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за уторак

Foto: Profimedia

Utorak

19.00 Hapoel Jerusalim - Hamburg H1 -22,5 (1,90)

19.30 Burž - Trento +167,5 (2,20)

Kvota: 4,18

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?
Ekonomija

0 1

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

KEŠ/refinansirajući krediti su često najbrži i najjednostavniji način da dođete do potrebnih sredstava, bilo da se radi o neplaniranim troškovima, refinansiranju postojećih obaveza ili ostvarivanju važnih životnih planova. Pre nego što se odlučite za ovaj vid zaduživanja, važno je da sagledate njegove prednosti i mogućnosti koje nudi. Keš kredit je dobar izbor ukoliko vam je potrebna brza isplata, fiksna mesečna rata i jasno definisan plan otplate.

08. 12. 2025. u 10:00

ZAPAD U ŠOKU! Vladimir Putin slavi, ovo je čekao od 2022!
Ostali sportovi

0 3

ZAPAD U ŠOKU! Vladimir Putin slavi, ovo je čekao od 2022!

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... stvari se menjaju. I to više ne polako. A najnovija vest - obradovala je ruskog predsednika, Vladimira Putina, jer se njegov omiljeni sport vraća na velika, međunarodna vrata, sa sve ruskim obeležjima.

08. 12. 2025. u 15:15

IZGUBILI SMO DVA IGRAČA! Saša Obradović posle Bosna - Zvezda, a pred derbi: Ovo je najgora situacija od početka sezone!
Košarka

0 4

"IZGUBILI SMO DVA IGRAČA!" Saša Obradović posle Bosna - Zvezda, a pred derbi: Ovo je najgora situacija od početka sezone!

Izuzetno je zanimljivo bilo posle utakmice Bosna - KK Crvena zvezda u okviru ABA lige, jer je Zvezdin trener Saša Obradović odgovarao na brojna pitanja, od (sve lošije) kadrovske situacije u crveno-belom taboru, preko "bosanskog gostoprimstva", do burne situaciju u Partizanu usled odlaska Željka Obradovića, a upravo su crno-beli naredni rival njegove ekipe.

08. 12. 2025. u 19:34

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISTORIJSKA ODLUKA! Mečevi imaju ČETVRTINE na Svetskom prvenstvu u fudbalu u Americi, Kanadi i Meksiku!

ISTORIJSKA ODLUKA! Mečevi imaju ČETVRTINE na Svetskom prvenstvu u fudbalu u Americi, Kanadi i Meksiku!