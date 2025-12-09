OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Utorak
19.00 Hapoel Jerusalim - Hamburg H1 -22,5 (1,90)
19.30 Burž - Trento +167,5 (2,20)
Kvota: 4,18
