NJUOJRČANI STIŽU U BOSTON: Seltiksi na teškom zadatku
KOŠARKAŠI Bostona će u noći između utorka i srede ugostiti Njujork.
Seltiksi ne igraju sjajno ove sezone, a imaju dosta problema i na svom terenu, pretrpeli su čak četiri poraza pred svojim navijačima.
Ipak, u prošlom kolu su odigrali dobro protiv favorizovanih Kavalirsa, slavili su rezultatom 115:117 usred Klivlenda.
Pejton Pričard je bio najefikasniji u pobedu svog tima sa 42 poena, dok je pratio Džejlen Braun sa 19 poena i 11 asistencija.
Verujemo da će Boston savladati i ekipu Njujorka.
NAŠ TIP: 1 (kvota 2,00)
