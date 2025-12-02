NJUOJRČANI STIŽU U BOSTON: Seltiksi na teškom zadatku

KOŠARKAŠI Bostona će u noći između utorka i srede ugostiti Njujork.

Seltiksi ne igraju sjajno ove sezone, a imaju dosta problema i na svom terenu, pretrpeli su čak četiri poraza pred svojim navijačima.

Ipak, u prošlom kolu su odigrali dobro protiv favorizovanih Kavalirsa, slavili su rezultatom 115:117 usred Klivlenda.

Pejton Pričard je bio najefikasniji u pobedu svog tima sa 42 poena, dok je pratio Džejlen Braun sa 19 poena i 11 asistencija.

Verujemo da će Boston savladati i ekipu Njujorka.

NAŠ TIP: 1 (kvota 2,00)

