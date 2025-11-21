SJAJNA KVOTA! Prosto je morate probati

ZA danas smo vam spremili zanimljiv specijal.

FOTO: N. Skenderija

Naš odabir je Nik Kalates od kojeg se traži da ubaci jednu trojku na večerašnjem susretu Partizana i Fenerbahčea.

Ovo je jako bitan meč za "crno-bele" i očekujemo da Kalates ima dobru minutažu, pokazao je na prethodnim partijama u Beogradu da ume da pogodi za tri, poslednji put je u "Areni" ubacio dve trojke iz čak pet pokušaja u pobedi nad Monakom.

Odbrane mu se često izvlače ispod pika, puštaju mu šut i verujemo da će Jasikevičius to danas raditi, tako da očekujemo da šutne bar nekoliko puta van linije 6,75.

Kvota da će ubaciti jednu trojku je tri, više nego pristojno i vredi je probati!

NAŠ TIP: Nik Kalates ubacuje +0,5 trojki (3,00)

