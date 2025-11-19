NBA: Indijana ima prednost domaćeg terena, Minesota odrađuje posao...
U noći između srede i četvrtka igraju se mečevi najjače lige, a mi smo za vas spremili dva predloga.
NBA
1.00 Indijana - Šarlot 1 (2,05)
2.00 Minesota - Vašington H1 -17,5 (2,05)
Kvota: 4,20
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
KARI I BATLER NEDOVOLjNI PROTIV ORLANDA: "Ratnici" gostuju Majamiju
19. 11. 2025. u 14:08
SPARTAK JE FAVORIT: Subotičani su već jednom savladali Benfiku
19. 11. 2025. u 13:58
DOMAĆI TEREN JE DOMAĆI TEREN! Milano pred svojim navijačima ne gubi!
19. 11. 2025. u 14:05
NIKOLA JOKIĆ NE PRESTAJE DA DOMINIRA: Denver doživeo prvi poraz u Koloradu!
19. 11. 2025. u 08:40
PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! "Postoje problemi..."
Najnovije vesti iz Rusije - delimično se tiču i Srbije.
19. 11. 2025. u 19:55
OGLASILA SE AMBASADA SAD: Zbog ove utakmice u Srbiji Amerikanci su morali da reaguju
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 1:0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Bačkoj Topoli.
19. 11. 2025. u 18:45
ČUDO NEVIĐENO: Evo ko je ispred Srbije na najnovijoj FIFA rang listi
Fudbalska reprezentacija Srbije nastavila je da pada na FIFA rang listi, ali to nije najzanimljivije što se na pomentom rangiranju dešava.
19. 11. 2025. u 17:08
Komentari (0)