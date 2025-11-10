TIMBERVULVSI SU PRE TRI DANA POČISTILI DANAŠNJEG RIVALA: Minesota ima pozitivan skor!
KOŠARKAŠI Minesote će u noći između ponedeljka i utorka gostovati Juti.
Timbervulvsi su odigrali deset utakmica od starta sezone i upisali su šest pobeda i četiri poraza.
Nakon poraza od Njujorka uspeli su da vežu dva trijumfa, savladali su Sakramento i upravo današnjeg protivnika.
Jutu su prosto počistili sa terena, igrali su pred svojim navijačima i slavili rezultatom 137:97.
Najefikasniji na teren bio je Entoni Edvards koji je za 26 minuta na parketu ubacio 37 poena.
Verujemo da će Minesota i danas biti ubedljiva.
NAŠ TIP: H2 7,5 (kvota 1,85)
