TIMBERVULVSI SU PRE TRI DANA POČISTILI DANAŠNJEG RIVALA: Minesota ima pozitivan skor!

KOŠARKAŠI Minesote će u noći između ponedeljka i utorka gostovati Juti.

FOTO: Tanjug/AP

Timbervulvsi su odigrali deset utakmica od starta sezone i upisali su šest pobeda i četiri poraza.

Nakon poraza od Njujorka uspeli su da vežu dva trijumfa, savladali su Sakramento i upravo današnjeg protivnika.

Jutu su prosto počistili sa terena, igrali su pred svojim navijačima i slavili rezultatom 137:97.

Najefikasniji na teren bio je Entoni Edvards koji je za 26 minuta na parketu ubacio 37 poena.

Verujemo da će Minesota i danas biti ubedljiva.

NAŠ TIP: H2 7,5 (kvota 1,85)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA