IGRALI SU U FINALU PARIZA: Siner je uz Alkaraza prvi favorit na završnom mastersu
JANIK Siner i Feliks Ože-Alijasim će se sastati u prvom kolu grupne faze završnog mastersa u Torinu.
Drugo teniser sveta je nedavno osvojio turnir u Parizu i u dobrom raspoloženju je doputovao u Torino.
U finalu je savladao upravo današnjeg rivala, meč je trajao skoro dva sata, a konačan rezultat glasio je 2:0 (6:4,7:6).
Sineru će pored kanadskog tenisera rivali u grupnoj fazi biti još Aleksandar Zverev i Ben Šelton.
On i Karlos Alkaraz su prvi favoriti na turniru i teško je očekivati da se bilo ko drugi umeša u bitku za trofej.
Verujemo da će Janik rutinski odraditi posao i da granica gemova neće biti prebačena.
NAŠ TIP: -20,5 (kvota 1,85)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
10. 11. 2025. u 07:07
AMERIKA JE ZAPANjENA: Evo šta je Donald Tramp upravo uradio (VIDEO)
Najnovije vesti iz Amerike prilično su nesvakidašnje. Američki predsednik Donald Tramp se pobrinuo za to.
10. 11. 2025. u 15:46
SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)
Sraman događaj potresao je srpski fudbal, a najnovije vesti iz njega - prilično su uznemirile sve ljubitelje "najvažnije sporedne stvari na svetu".
10. 11. 2025. u 15:20
SVET JE ZATEČEN: Evo šta je Severna Koreja upravo uradila
Severna Koreja se u žiži svetske javnosti nađe kada nečim iznenadi svoju neposrednu okolinu, ali najnovije vesti vezane za tu državu - iznenadile su čitavu planetu.
09. 11. 2025. u 14:00
Komentari (0)