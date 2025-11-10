IGRALI SU U FINALU PARIZA: Siner je uz Alkaraza prvi favorit na završnom mastersu

JANIK Siner i Feliks Ože-Alijasim će se sastati u prvom kolu grupne faze završnog mastersa u Torinu.

FOTO: Tanjug/AP

Drugo teniser sveta je nedavno osvojio turnir u Parizu i u dobrom raspoloženju je doputovao u Torino.

U finalu je savladao upravo današnjeg rivala, meč je trajao skoro dva sata, a konačan rezultat glasio je 2:0 (6:4,7:6).

Sineru će pored kanadskog tenisera rivali u grupnoj fazi biti još Aleksandar Zverev i Ben Šelton.

On i Karlos Alkaraz su prvi favoriti na turniru i teško je očekivati da se bilo ko drugi umeša u bitku za trofej.

Verujemo da će Janik rutinski odraditi posao i da granica gemova neće biti prebačena.

NAŠ TIP: -20,5 (kvota 1,85)

