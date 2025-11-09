TIP ostali sportovi

BUNDESLIGA: "Zebre" ne forsiraju, kiša golova u Flenzburgu...

Marko Milosavljević

09. 11. 2025. u 09:20

OVOG vikenda se igra 11. kolo nemačkog šampionata u rukometu, a mi smo za vas spremili nove predloge.

Foto: Profimedia

15.00 Flenzburg - Hamburg +65,5 (1,90)

16.30 Kil - Begiš H2 -7,5 (2,10)

Kvota: 2,10

