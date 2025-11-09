BUNDESLIGA: "Zebre" ne forsiraju, kiša golova u Flenzburgu...
OVOG vikenda se igra 11. kolo nemačkog šampionata u rukometu, a mi smo za vas spremili nove predloge.
Bundesliga
15.00 Flenzburg - Hamburg +65,5 (1,90)
16.30 Kil - Begiš H2 -7,5 (2,10)
Kvota: 2,10
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
SVET JE ZATEČEN: Evo šta je Severna Koreja upravo uradila
Severna Koreja se u žiži svetske javnosti nađe kada nečim iznenadi svoju neposrednu okolinu, ali najnovije vesti vezane za tu državu - iznenadile su čitavu planetu.
09. 11. 2025. u 14:00
JOKIĆ OBORIO REKORD VILTA ČEMBERLEJNA: Trener Denvera očitao Amerikancima lekciju
Srbin se nije propisno ni oznojio. Tri četvrtine trebale su mu da upiše tripl-dabl. Susret sa Indijanom završio je sa 32 poena 14 skokova i 14 asistencija.
09. 11. 2025. u 11:27
"NE ŽELIM DA SE NERVIRAM I DA URLAM": Nikola Jokić ostavio Amere bez teksta nako novog tripl-dabla (VIDEO)
Denver Nagetsi su ubedljivo savladali Indijana Pejserse 117:100, a Nikola Jokić je još jednom upisao tripl-dabl. Nakon meča dao je zanimljivu izjavu.
09. 11. 2025. u 08:36 >> 08:43
Komentari (0)