U BAZELU JE PREDAO MEČ: Kanađanin igra dobar tenis u poslednje vreme

FELIKS Ože-Alijasim i Fransisko Komesanja će se sastati u prvom kolu Pariza.

Kanađanin igra sjajan tenis u poslednje vreme, nedavno je osvojio turnir u Briselu savladavši u finalu Jiržija Lehečku.

Ipak, zbog jakog ritma došlo je do umora, a zatim i do povrede, u Bazelu je Munaru morao da preda meč četvrtfinala.

Povreda nije ozbiljnije priroda, te će Feliks biti spreman za današnji duel protiv Argentinca.

Komesanja je sposoban da odigra na solidnom nivou i verujemo da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +21,5 (kvota 1,72)

