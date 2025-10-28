U BAZELU JE PREDAO MEČ: Kanađanin igra dobar tenis u poslednje vreme
FELIKS Ože-Alijasim i Fransisko Komesanja će se sastati u prvom kolu Pariza.
Kanađanin igra sjajan tenis u poslednje vreme, nedavno je osvojio turnir u Briselu savladavši u finalu Jiržija Lehečku.
Ipak, zbog jakog ritma došlo je do umora, a zatim i do povrede, u Bazelu je Munaru morao da preda meč četvrtfinala.
Povreda nije ozbiljnije priroda, te će Feliks biti spreman za današnji duel protiv Argentinca.
Komesanja je sposoban da odigra na solidnom nivou i verujemo da će granica gemova biti prebačena.
NAŠ TIP: +21,5 (kvota 1,72)
