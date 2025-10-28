TIP ostali sportovi

U BAZELU JE PREDAO MEČ: Kanađanin igra dobar tenis u poslednje vreme

Marko Milosavljević

28. 10. 2025. u 07:45

FELIKS Ože-Alijasim i Fransisko Komesanja će se sastati u prvom kolu Pariza.

У БАЗЕЛУ ЈЕ ПРЕДАО МЕЧ: Канађанин игра добар тенис у последње време

FOTO TANJUG/Matt Turner/AAP Image via AP

Kanađanin igra sjajan tenis u poslednje vreme, nedavno je osvojio turnir u Briselu savladavši u finalu Jiržija Lehečku.

Ipak, zbog jakog ritma došlo je do umora, a zatim i do povrede, u Bazelu je Munaru morao da preda meč četvrtfinala.

Povreda nije ozbiljnije priroda, te će Feliks biti spreman za današnji duel protiv Argentinca.

Komesanja je sposoban da odigra na solidnom nivou i verujemo da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +21,5 (kvota 1,72)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ITALIJA U ŠOKU: Janik Siner ima novu devojku, šta mislite odakle je? (FOTO)
Tenis

0 11

ITALIJA U ŠOKU: Janik Siner ima novu devojku, šta mislite odakle je? (FOTO)

Teniski svet je u avgustu 2024. potresla informacija da je Janik Siner bio pozitivan na doping testu. I to dvaput. Ali, nakon višemesečne provere kako se to desilo, a za tu proveru niko živ nije znao osim Sinerovih saradnika i onih koji su vršili istragu, potom je za to saznao čitav svet - i to kada je Italijan oslobođen optužbi. Morao je, istina, da malo pauzira između ovogodišnjeg Australijan opena i Rolan Garosa, a povratak "belom sportu" proslavio je - uplovljavanjem u novu vezu.

27. 10. 2025. u 20:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VENČALI SE ANA I RALE: LJubav je jača od svega - sudbonosno da izgovorili na dalekoj destinaciji

VENČALI SE ANA I RALE: Ljubav je jača od svega - sudbonosno "da" izgovorili na dalekoj destinaciji