KONSTANTAN JE: Australijanac igra bez velikih padova
DE Minor i Beretini će se sastati u četvrtfinalu Beča.
Australijanac je izrastao u izuzetno stabilnog igrača i retko viđamo padove sa njegove strane.
Trenutno zauzima sedmu poziciju na svetskoj rang listi, a na turniru u Beču je postavljen za trećeg nosioca.
Za sada nije imao većih problema, dva meča je dobio bez izgubljenog seta i sačuvao je snagu.
Verujemo da će danas savladati Beretinija.
NAŠ TIP: De Minor - Beretini 1-1 (kvota 1,50)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak
24. 10. 2025. u 09:53
PETAR PUAČA: „Bikovi“ naoštrili rogove
24. 10. 2025. u 08:45
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ŠOK ZA ŠOKOM! Srbija ostaje bez selektora
KAO grom iz vedra neba!
23. 10. 2025. u 12:39
JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!
Najnovije vesti iz sveta sporta su šokantne.
23. 10. 2025. u 16:05
Komentari (0)