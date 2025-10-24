TIP ostali sportovi

KONSTANTAN JE: Australijanac igra bez velikih padova

Marko Milosavljević

24. 10. 2025. u 10:03

DE Minor i Beretini će se sastati u četvrtfinalu Beča.

КОНСТАНТАН ЈЕ: Аустралијанац игра без великих падова

FOTO: Tanjug/AP

Australijanac je izrastao u izuzetno stabilnog igrača i retko viđamo padove sa njegove strane.

Trenutno zauzima sedmu poziciju na svetskoj rang listi, a na turniru u Beču je postavljen za trećeg nosioca.

Za sada nije imao većih problema, dva meča je dobio bez izgubljenog seta i sačuvao je snagu.

Verujemo da će danas savladati Beretinija.

NAŠ TIP: De Minor - Beretini 1-1 (kvota 1,50)

