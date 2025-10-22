IMAJU SLIČAN STIL IGRE: Amerikanac je tehnički bolji
BRENDON Nakašima i Talon Grikspor će odmeriti snage u drugom kolu Beča.
Amerikanac nije imao većih problema na startu turnira, u prvom kolu je savladao Lučana Darderija maksimalnim rezultatom.
Nakašimi odgovaraju dvoranski uslovi zbog njegovih ravnih i snažnih udaraca koje poseduje.
Slična je situacija i sa Griksporom, međutim, Holanđanin je nešto tehnički slabiji igrač.
Verujemo da će Brendon slaviti.
NAŠ TIP: Fric - Vešero +22,5 (kvota 1,85)
