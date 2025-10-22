TIP ostali sportovi

IMAJU SLIČAN STIL IGRE: Amerikanac je tehnički bolji

Marko Milosavljević

22. 10. 2025. u 15:28

BRENDON Nakašima i Talon Grikspor će odmeriti snage u drugom kolu Beča.

ИМАЈУ СЛИЧАН СТИЛ ИГРЕ: Американац је технички бољи

Foto Profimedia

Amerikanac nije imao većih problema na startu turnira, u prvom kolu je savladao Lučana Darderija maksimalnim rezultatom.

Nakašimi odgovaraju dvoranski uslovi zbog njegovih ravnih i snažnih udaraca koje poseduje.

Slična je situacija i sa Griksporom, međutim, Holanđanin je nešto tehnički slabiji igrač.

Verujemo da će Brendon slaviti.

NAŠ TIP: Fric - Vešero +22,5 (kvota 1,85)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI U NEVERICI! Evo šta je hiljade ljudi radilo u centru Barselone (VIDEO)

ALBANCI U NEVERICI! Evo šta je hiljade ljudi radilo u centru Barselone (VIDEO)