VEŠERO JE OSVOJIO MASTERS: Amerikanac na teškom zadatku
FRIC i Vešero će se sastati u prvom kolu Bazela.
Valentin je nedavno isplivao na scenu i već je postigao neke velike rezultate, treutno jse nalazi na 39. poziciji na svetu.
Najveći uspeh u karijeri napravio je pre samo deset dana kada je osvojio masters u Šangaju.
Na istom turniru je postigao i najveći uspeh i karijeri, savladao je Novaka Đokovića u polufinalu.
Danas će preko puta mreže stajati Tejlor Fric i verujemo da nas očekuje interesantan meč.
NAŠ TIP: Fric - Vešero +21,5 (kvota 1,60)
