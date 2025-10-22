TIP ostali sportovi

VEŠERO JE OSVOJIO MASTERS: Amerikanac na teškom zadatku

Marko Milosavljević

22. 10. 2025. u 15:05

FRIC i Vešero će se sastati u prvom kolu Bazela.

FOTO: Tanjug/AP

Valentin je nedavno isplivao na scenu i već je postigao neke velike rezultate, treutno jse nalazi na 39. poziciji na svetu.

Najveći uspeh u karijeri napravio je pre samo deset dana kada je osvojio masters u Šangaju.

Na istom turniru je postigao i najveći uspeh i karijeri, savladao je Novaka Đokovića u polufinalu.

Danas će preko puta mreže stajati Tejlor Fric i verujemo da nas očekuje interesantan meč.

NAŠ TIP: Fric - Vešero +21,5 (kvota 1,60)

