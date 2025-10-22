TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu

Marko Milosavljević

22. 10. 2025. u 07:30

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.

FOTO: Tanjug

Sreda

13.30 Korda - Imber 1 (1,70)

13.30 Popirin - Beretini 1 (2,22)

18.00 Bruksbi - Fokina 2 (1,65)

Kvota: 6,23

