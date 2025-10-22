OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.
Sreda
13.30 Korda - Imber 1 (1,70)
13.30 Popirin - Beretini 1 (2,22)
18.00 Bruksbi - Fokina 2 (1,65)
Kvota: 6,23
