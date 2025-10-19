ZA LJUBITELJE NFL-A: Bersi nastavljaju pobednički niz, šampionima neće biti lako u hladnoj Minesoti...

REDAKCIJA Tip-a vam je izdvojila nekoliko predloga iz šestog kola najpopularnijeg američkog sporta.

Foto: Profimedia

19.00 Čikago bers - Nju Orleans sejnts 1 (kvota 1,45)

Bersi igraju sve bolje, Ben Džonson je naštelovao ekipu kako on voli, upisali su tri vezana trijumfa i očekujemo da pred punim tribinama "Soldžer filda" ostvare novu pobedu protiv Sejntsa koji imaju dosta problema ove sezone (skor 1-5).

19.00 Minesota vajkings - Filadelfija igls hendikep poena 1 (4,5) (kvota 1,57)

Uzimamo poene na Minesotu koja je odmarala prošle nedelje, Kevin O'Konel je sigurno dobro pripremio svoju ekipu za ovaj meč, a veru nam daje i veoma loša forma akutelnih šampiona koji su doživeli uzastopne poraze od Bronkosa i Džajantsa (protiv kojih su posebno loše izgledali, 17:34).

22.05 Los Anđeles čardžers - Indijanapolis kolts ukupno poena prvo poluvreme -26,5 (kvota 1,58)

Granica je poprilično visoka za prvo poluvreme i probaćemo minus, Koltsi se oslanjaju na trčanje što može usporiti utakmicu, a i Džardžersi prethodnih nedelja igraju nešto tvrđe utakmice tako da vredi probati minus na ovoj granici.

Utorak 1.00 Detroit lajons - Tampa Bej bakanirs hendikep poena 1 (-3,5) (kvota 1,70)

Tampa jeste u naletu i Bejker Mejfild igra kao pravi MVP, ali povrede su brojne u redovima gostiju koje očekuje najteži ispit do sada. Znamo koliko je napad Detroita silovit, pogotovo kod kuće, a verujemo da će i odbrana odigrati znatno bolje nego što je bio slučaj protiv Čifsa prošle nedelje.

BONUS VIDEO - ĐURICA GARANTUJE: "Igrajte ovaj tiket"! (VIDEO)