TIP ostali sportovi

ZA LJUBITELJE NFL-A: Bersi nastavljaju pobednički niz, šampionima neće biti lako u hladnoj Minesoti...

В.М.

19. 10. 2025. u 13:00

REDAKCIJA Tip-a vam je izdvojila nekoliko predloga iz šestog kola najpopularnijeg američkog sporta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ НФЛ-А: Берси настављају победнички низ, шампионима неће бити лако у хладној Минесоти...

Foto: Profimedia

19.00 Čikago bers - Nju Orleans sejnts 1 (kvota 1,45)

Bersi igraju sve bolje, Ben Džonson je naštelovao ekipu kako on voli, upisali su tri vezana trijumfa i očekujemo da pred punim tribinama "Soldžer filda" ostvare novu pobedu protiv Sejntsa koji imaju dosta problema ove sezone (skor 1-5).

19.00 Minesota vajkings - Filadelfija igls hendikep poena 1 (4,5) (kvota 1,57)

Uzimamo poene na Minesotu koja je odmarala prošle nedelje, Kevin O'Konel je sigurno dobro pripremio svoju ekipu za ovaj meč, a veru nam daje i veoma loša forma akutelnih šampiona koji su doživeli uzastopne poraze od Bronkosa i Džajantsa (protiv kojih su posebno loše izgledali, 17:34).

22.05 Los Anđeles čardžers - Indijanapolis kolts ukupno poena prvo poluvreme -26,5 (kvota 1,58)

Granica je poprilično visoka za prvo poluvreme i probaćemo minus, Koltsi se oslanjaju na trčanje što može usporiti utakmicu, a i Džardžersi prethodnih nedelja igraju nešto tvrđe utakmice tako da vredi probati minus na ovoj granici.

Utorak 1.00 Detroit lajons - Tampa Bej bakanirs hendikep poena 1 (-3,5) (kvota 1,70)

Tampa jeste u naletu i Bejker Mejfild igra kao pravi MVP, ali povrede su brojne u redovima gostiju koje očekuje najteži ispit do sada. Znamo koliko je napad Detroita silovit, pogotovo kod kuće, a verujemo da će i odbrana odigrati znatno bolje nego što je bio slučaj protiv Čifsa prošle nedelje.

BONUS VIDEO - ĐURICA GARANTUJE: "Igrajte ovaj tiket"! (VIDEO)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPEKTAKL NA ENFILDU: Posrnuli Liverpul u panici, Junajted gleda na to kao šansu za veliki povratak!

SPEKTAKL NA "ENFILDU": Posrnuli Liverpul u panici, Junajted gleda na to kao šansu za veliki povratak!